Piłka ręczna. Pogoń puka do Superligi

Sezon szczypiorniaka powoli zbliża się do końca, a w meczu na szczycie Ligi Centralnej mężczyzn, Pogoń wygrała ze Śląskiem i puka do bram Superligi. Natomiast kobieca Pogoń zakończyła właśnie zmagania w Lidze Centralnej plasując się na 7. pozycji.

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: Sandra SPA Pogoń Szczecin - WKS Śląsk Wrocław 33:25 (15:12)

POGOŃ: Daniel Makowski, Adam Witkowski - Jakub Polok 7, Krzysztof Mitruczuk 6, Adam Biały 5, Jakub Bogacz 5, Fabian Sosna 5, Patryk Biernacki 3, Hubert Wiśniewski 2, Dominik Nowosielski, Filip Kruszelnicki, Michał Klapka

Wiceliderujący Szczecinianie rozegrali bardzo dobre spotkanie, a lider z Dolnego Śląska dotrzymywał im pola jedynie przez pierwsze dziesięć minut. W przypadku zwycięstwa w ostatniej kolejce, Sandra będzie miała teoretyczną szansę wyprzedzić Śląsk i bez baraży awansować do Superligi!

I liga piłkarzy ręcznych: PGE KPR Gryfino - REAL-ASTROMAL Leszno 33:27 (20:12)

KPR: Aleksander Jeziorny, Radosław Cyran, Kacper Kłodziński - Maksymilian Markowski 8, Kamil Kostrzewa 7, Cezary Fabisiak 7, Marcin Gemborys 6, Patryk Baliński 1, Jakub Gackowski 1, Wojciech Welzandt 1, Bartosz Telenga 1, Piotr Łukaszewicz 1, Hubert Żarczyński, Michał Statkiewicz, Michał Mężyński, Jakub Blejsz

Gryfinianie od pierwszych minut uzyskali wyraźną przewagę i już do przerwy zagwarantowali sobie końcowy sukces, a w drugiej połowie kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń zasłużenie zwyciężając. KPR z 27 punktami zajmuje 10. lokatę.

Liga Centralna piłkarek ręcznych: SPR Olkusz - SPR POGOŃ Szczecin 24:24 (10:8), karne 6:5

POGOŃ: Katarzyna Zimny, Anastasija Luniaka - Laura Zdziebłowska 6, Emilia Jałowicka 4, Aleksandra Wiśniewska 4, Magdalena Chrapusta 3, Nina Klimek 2, Natalia Nawrocka 2, Wiktoria Gierasimow 2, Nikola Wronkowska 1, Julia Oleśkiewicz, Nikola Lewandowska

Początek spotkania należał do Szczecinianek, które w 17. minucie prowadziły trzema golami (4:7), ale później inicjatywę przejął miejscowy zespół. W 57. minucie Olkuszanki wygrywały 24:21 ale dobry finisz Pogoni pozwolił na doprowadzenie do remisu. W rzutach karnych nieznacznie skuteczniejszy okazał się SPR Olkusz. Pogoń zakończyła rozgrywki na 7. pozycji, gromadząc na koncie 25 punktów, a gdyby nasza drużyna wygrała ostatni mecz w regulaminowym czasie, byłaby piąta.

