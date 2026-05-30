Piłka ręczna. Pogoń nie awansowała do Superligi...

Pogoń (w żółtych strojach) nie sprostała bardziej doświadczonym gospodarzom. Fot. Piotrkowianin

Szczecińscy szczypiorniści, jako wicemistrzowie Ligi Centralnej, grali w barażach o prawo występów w najwyższej klasie rozgrywkowej ale po zaciętym dwumeczu musieli uznać wyższość przedstawiciela Superligi...

Rewanżowy mecz barażowy o prawo gry w Orlen Superlidze piłkarzy ręcznych: PIOTRKOWIANIN Piotrków Trybunalski - SANDRA SPA POGOŃ Szczecin 33:30 (11:10); pierwszy mecz 34:31 dla Piotrkowianina i awans tej drużyny.

POGOŃ: Daniel Makowski, Adam Witkowski, Kacper Staniak-Politański - Jakub Polok 8, Adam Biały 6, Dominik Nowosielski 4, Jan Machut 3, Krzysutof Mitruczuk 3, Hubert Wiśniewski 2, Patryk Biernacki 2, Michał Klapka 2, Jakub Bogacz, Fabian Sosna

Szczecinianie niezbyt dobrze rozpoczęli spotkanie i już po siedmiu minutach przegrywali 1:4 ale tuż przed przerwą zdołali doprowadzić do remisów 9:9 i 10:10. Po zmianie stron Pogoń po raz pierwszy i jedyny objęła prowadzenie (12:11 w 32. minucie) i przez pierwszy kwadrans drugiej płowy pojedynek był wyrównany (20:20 w 45. minucie), lecz później inicjatywę przejęli gospodarze i zasłużenie zwyciężyli, więc utrzymali status superligowicza.

Jak po meczu powiedział przedstawiciel Piotrkowianina Michał Ostafijczuk, „Szczecinianie spisywali się dzielnie i zagrali znacznie lepiej niż w pierwszym spotkaniu w grodzie Gryfa ale ostatecznie górę wzięło większe doświadczenie gospodarzy, a w końcówce z Sandry uszło powietrze… ". ©℗ (mij)

