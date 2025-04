Piłka ręczna. Pogoń na podium

Fot. Dariusz GORAJSKI

Na zapleczu Superligi ze zmiennym szczęściem występują drużyny szczecińskiej Pogoni, które w sobotę grały na wyjazdach. Lepiej spisują się mężczyźni, którzy po wygranej w Żukowie, plasują się na ligowym podium.

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: SANDRA SPA POGOŃ Szczecin - KPR FIT DIETA Żukowo 27:30 (13:15)

POGOŃ: Daniel Makowski, Adam Witkowski - Grzegorz Nowak 8, Jakub Polok 7, Adam Biały 6, Adam Stępień 5, Filip Kruszelnicki 2, Patryk Biernacki 1, Krzysztof Mitruczuk 1, Cezary Fabisiak, Hubert Wiśniewski,

Początek meczu był wyrównany, ale po 20 minutach gospodarze prowadzili trzema golami, lecz gdy do przerwy pozostało pięć minut, na świetlnej tablicy widniał remis i od tego momentu goście ze Szczecina przyspieszyli grę i do samego końca nie oddali już prowadzenia. Szczecinianie z 42 punktami zajmują 3. miejsce i tracą dwa punkty do wiceliderującego Juranda Ciechanów, który jednak rozegrał o jeden mecz więcej.

Liga Centralna piłkarek ręcznych: EISBERG DZIEWIĄTKA Legnica - SPR POGOŃ Szczecin 29:28 (13:13)

POGOŃ: Katarzyna Zimny, Oliwia Ćwiertnia - Zuzanna Zimnicka 6, Emilia Jałowicka 4, Kamila Białowąs 4, Nina Klimek 3, Nikola Wronkowska 3, Wiktoria Gierasimow 3, Weronika Jakóbowska 3, Natalia Nawrocka 1, Monika Koprowska 1, Dominika Roszkiewicz, Oliwia Piotrowska, Julia Niełacna

Szczecinianki rozpoczęły od 3-bramkowego prowadzenia w 8. minucie, ale później mecz się wyrównał. W 40. minucie Pogoń prowadziła dwoma golami, a dziesięć minut później ostatni raz był remis, bo końcówka należała do legniczanek, które w 59. minucie prowadziły 29:27, a szczecinianki zdołały jedynie zmniejszyć straty do jednego oczka. Pogoń ma 32 punkty i zajmuje 6. lokatę. ©℗ (mij)