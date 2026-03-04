Piłka ręczna. Paulina Adamska analizuje

Po zakończeniu poprzedniego sezonu Paulina Adamska zakończyła wyczynową karierę w bramce, a powodem była kontuzja kolana. Fot. Prime Studio/Marcin JASIŃSKI

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłosił powołania kadry narodowej mężczyzn na cykl akcji szkoleniowych obejmujący dwumecz z reprezentacją Łotwy w ramach eliminacji mistrzostw świata, a po niedawnych, kompromitujących w wykonaniu Biało-Czerwonych mistrzostwach Europy, nasza reprezentacja będzie odzyskać prestiż i pokonać Łotyszów, jeśli myśli o dalszej przynależności do elity naszego globu.

Wśród powołanych, jako rezerwowy, znalazł się wychowanek szczecińskiej Pogoni Patryk Walczak, obecnie występujący w chorwackim klubie RK Zagrzeb. W sztabie szkoleniowym trenera głównego Jesusa Javiera Gonzalesa Fernandeza nadal pracuje była bramkarka SPR Pogoni Szczecin Paulina Adamska, pełniąc funkcję analityka video, a tym samym zajmuje się cały czas w szczecińskim klubie kobiecym.

Konsultacja szkoleniowa naszej kadry odbędzie się w Pruszkowie od 15 do 18 marca, a 19 marca w Jełgawie Biało-Czerwoni rozegrają pierwszy, wyjazdowy pojedynek z Łotwą. Od 20 do 21 marca w Ostrowie Wlkp. odbędzie się krótkie zgrupowanie przed rewanżem z Łotyszami, a decydujące starcie odbędzie się w tym samym mieście 22 marca. (mij)

