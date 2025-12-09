Piłka ręczna. Patryk Walczak w kadrze

Patryk Walczak za czasów gry w barwach Pogoni, a obok prezes klubu Paweł Biały. Fot. Ryszard PAKIESER

Selekcjoner reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych Jota Gonzalez wybrał szeroką, 35-osobową kadrę na mistrzostwa Europy mężczyzn 2026, które odbędą się od 15 stycznia do 1 lutego w Danii, Norwegii i Szwecji, a wśród reprezentantów znalazł się m.in. były szczypiornista szczecińskiej Pogoni Patryk Walczak, obecnie występujący w chorwackim RK Zagrzeb.

REKLAMA

W ramach turnieju EHF EURO 2026 mężczyzn, Biało-Czerwoni trafili do Grupy F razem z Węgrami, Islandią i Włochami, a mecze odbędą się w szwedzkim Kristianstad kolejno w dniach 16 stycznia (godz. 20.30), 18 stycznia (godz. 18) i 20 stycznia (godz. 18).

(mij)





REKLAMA