Piłka ręczna. Okazałe zwycięstwo szczypiornistek Pogoni

Szczecinianki zakończyły I-ligowy sezon w dobrym stylu. Fot. Ryszard PAKIESER

W ostatnim meczu I ligi piłkarek ręcznych drużyna SPR Pogoni Szczecin wysoko wygrała u siebie z MTS Kwidzyn i w przyszłym sezonie zagra w Lidze Centralnej.

I liga piłkarek ręcznych: SPR POGOŃ Szczecin - MTS Kwidzyn 40:18 (19:6)

POGOŃ: Korniluk, Ćwiertnia - Zimnicka 6, Kuźmińska 5, Jałowicka 4, Piotrowska 4, Panczenko 4, Niełacna 3, Oleśkiewicz 3, Komorniak 3, Rancić 2, Haławczak 2, Nawrocka 2, Klimek 1, Ślęzak 1, Gierat

Szczecinianki dobrze rozpoczęły mecz i odskoczyły rywalkom na kilka bramek, a po pierwszej połowie prowadziły trzynastoma golami. W drugiej połowie dominacja gospodyń nie była już tak duża, ale Pogoń pewnie wygrała to spotkanie.

W tym sezonie był to ostatni mecz szczypiornistek Pogoni. Ekipa Alicji Ślęzak oraz Barbary Bieleckiej zapewniła sobie awans do Ligi Centralnej. SPR Pogoń Szczecin zajmuje III pozycję w tabeli, ale czy ją utrzyma, zależy od meczu Samboru Tczew z poznańskim AL-KO AZS, który odbędzie 6 maja. Cztery ekipy wchodzą do Ligi Centralnej, więc czy szczecinianki zajmą III czy IV miejsce - nie ma to aż tak dużego znaczenia.

Po dwóch latach gry z naszego zespołu odchodzi Milica Rancić, która w 37 ligowych spotkaniach rzuciła 196 bramek. ©℗

(PR)