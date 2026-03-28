Piłka ręczna. Mimo porażki Pogoń wiceliderem [GALERIA]

SPR Pogoń zwyciężyła na Twardowskiego. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W ligowych rozgrywkach zachodniopomorskim szczypiornistom niezbyt dobrze się wiodło, ale za to na Twardowskiego wygrały piłkarki SPR Pogoni.

Liga Centralna piłkarzy ręcznych: SIÓDEMKA MIEDŹ Legnica - SANDRA SPA POGOŃ Szczecin 37:34 (13:13)

POGOŃ: Daniel Makowski, Adam Witkowski, Kacper Staniak-Politański - Jakub Polok 10, Filip Kruszelnicki 5, Fabian Sosna 5, Dominik Nowosielski 3, Jakub Bogacz 3, Adam Biały 2, Hubert Wiśniewski 2, Patryk Biernacki 2, Krzysztof Mitruczuk 1, Michał Klapka 1, Jan Machut

Początek meczu należał do Szczecinian, którzy w 20. minucie prowadzili już 12: 8, ale później do głosu doszli gospodarze, którzy tuż przed przerwą wyrównali. Na początku drugiej połowy Miedź objęła prowadzenie, którego już nie oddała, a minutę przed końcem było nawet pięć bramek różnicy. Pogoń mając 47 pkt. dzieli pozycję wicelidera z Rajbudem Developmentem Stalą Gorzów, tracóc do liderującego WKS Śląska Wrocław pięć oczek.

Liga Centralna piłkarek ręcznych: SPR POGOŃ Szczecin - ENERGA SAMBOR Tczew 24:23 (12:10)

POGOŃ: Katarzyna Zimny, Anastasija Luniaka - Emilia Jałowicka 6, Wiktoria Gierasimow 6, Amelia Worożańska 4, Julia Oleśkiewicz 3, Laura Zdziebłowska 3, Magdalena Chrapusta 2, Nina Klimek, Natalia Nawrocka, Monika Koprowska, Aleksandra Wiśniewska,

Szczecinianki już w 8. minucie prowadziły 6:2 ale w 22. minucie było już 8:10 na korzyść gości. Do końca pierwszej połowy przyjezdne nie trafiły już jednak ani razu, tracąc cztery bramki i Pogoń objęła prowadzenie, którego nie oddała już do końca, lecz mecz cały czas był emocjonujący i wyrównany. Pogoń z 18 punktami zajmuje 7. lokatę.

I liga piłkarzy ręcznych: PGE KPR Gryfino - UKS OLIMP Grodków 28:41 (14:20)

KPR: Aleksander Jeziorny, Radosław Cyran - Patryk Jasiński 7, Oliver Klimczak 6, Maksymilian Markowski 5, Tomasz Grzegorek 2, Bartosz Telenga 2, Marcin Gemborys 2, Piotr Łukaszewicz 2, Patryk Baliński 1, Kamil Kostrzewa 1, Hubert Żarczyński, Wojciech Welzandt, Michał Statkiewicz, Cezary Fabisiak

Po kwadransie KPR prowadził 9:6 ale wtedy stracił 6 goli z rzędu, a goście, którzy wyszli na prowadzenie, z czasem sukcesywnie je powiększali. Gryfinianie z 18 punktami zajmują 11. pozycję. ©℗ (mij)

