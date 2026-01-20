Piłka ręczna. Kompromitacja Biało-Czerwonych i hiszpańskiego selekcjonera w mistrzostwach Europy

Polacy (w czerwonych strojach) byli na mistrzostwach Europy przysłowiowymi chłopcami do bicia... Fot. ZPRP/Facebook

Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych pod wodzą selekcjonera rodem z Hiszpanii Joty Gonzaleza, kompromitująco przegrała z dopiero rozpoczynającymi międzynarodową karierę Włochami 28:29 na zakończenie swojej króciutkiej przygody w dopiero rozkręcających się mistrzostwach Europy, rozgrywanych w Szwecji, Danii i Norwegii.

EHF EURO 2026 to już nie nasza sprawa, bo Polska zajęła 4. czyli ostatnie miejsce w Grupie F i nasi szczypiorniści jako jedni z pierwszych wracają do domu. Taki rozstrzygnięcie oznacza, że Biało-Czerwoni zakończą całe mistrzostwa w strefie miejsc 19.-24., a ostateczną klasyfikację poznamy po rozegraniu wszystkich meczów pierwszej fazy grupowej we wszystkich grupach. Bardzo możliwe, że finalnie zajmiemy przedostatnią 23. lokatę... (mij)

