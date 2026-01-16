Piłka ręczna. Klęska Polaków na inaugurację mistrzostw Europy

Polacy (w białych strojach) byli jedynie tłem dla naszych bratanków znad Dunaju. Fot. ZPRP/Facebook

W swoim inauguracyjnym meczu mistrzostw Europy, w Szwecji polscy szczypiorniści wysoko i w pełni zasłużenie przegrali z przeciętnie spisującymi się Węgrami, więc aby zachować szansę awansu do II rundy, w niedzielę o godz. 18 będą musieli wygrać z uważaną za faworyta Islandią, co wydaje się mało prawdopodobne biorąc pod uwagę piątkową formę Biało-Czerwonych.

Mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych (Grupa F): POLSKA - WĘGRY 21:29 (10:14)

POLSKA: Jakub Skrzyniarz, Miłosz Wałach - Maciej Gębala 3, Michał Olejniczak 3, Ariel Pietrasik 3, Tomasz Gębala 2, Piotr Jędraszczyk 2, Arkadiusz Moryto 2, Paweł Paterek 2, Damian Przytuła 2, Marek Marciniak 1, Andrzej Widomski 1, Michał Daszek, Mikołaj Czapliński, Wiktor Jankowski, Piotr Jaroszewicz

Mecz rozpoczął się obiecująco, od prowadzenia Polaków 2:0, ale Madziarzy błyskawicznie wyrównali i dość szybko uzyskali kilkubramkowe prowadzenie, którego nie oddali już do końca, a tylko sukcesywnie je powiększali. Nasi piłkarze nie mogli sobie poradzić z twardą obroną rywali i razili nieskutecznością (m.in. nie wykorzystali żadnego z 4 rzutów karnych, podczas gdy przeciwnicy przy takiej samej liczbie rzutów z 7 metrów wykazali się 100-procentową skutecznością). Podopieczni nowego hiszpańskiego trenera Joty Gonzaleza mieli też wiele długich przestojów w grze, podczas których nic im się nie udawało. Na domiar złego Jankowski otrzymał czerwoną kartkę za uderzenie rywala wyprostowaną ręką w twarz, a ponadto kontuzji nabawił polski podstawowy golkiper Skrzyniarz, który poślizgnął się na mokrej nawierzchni wracając do pustej bramki, po ataku Biało-Czerwonych rozgrywanym z jednym zawodnikiem z pola więcej...

W drugim meczu naszej grupy Islandia wygrała z Włochami 39:26 (21:12).

1. Islandia 2 39-26 1 0 0

2. Węgry 2 29-21 1 0 0

3. POLSKA 0 21-29 0 0 1

4. Włochy 0 26-39 0 0 1

Do II etapu awansują 2 najlepsze drużyny z zaliczeniem meczu pomiędzy sobą. (mij)

