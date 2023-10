Piłka ręczna. Czwarta porażka SPR Pogoni [GALERIA]

Piłkarki ręczne SPR Pogoni przegrały kolejny mecz w Lidze Centralnej i przed własną publicznością uległy MTS-owi Żory.

SPR Pogoń Szczecin - MTS Żory 22:26 (11:16)

SPR Pogoń: Zimny, Ćwiertnia - Koprowska 6, Zimnicka 6, Białowąs 3, Niełacna 2, Oleśkiewicz 2, Piotrowska 1, Panczenko 1, Włodarczyk 1, Klimek, Nawrocka, Jałowicka, Sikora

Od początku spotkania lepsze wrażenie sprawiał zespół gości, który po kwadransie wypracował sobie kilkubramkową przewagę, a po kolejnych 15. minutach jeszcze ją powiększył. Gospodynie próbowały gonić swoje rywalki, ale bezskutecznie.

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. MTS szybciej rozgrywał piłkę, bardzo dobrze pracował w obronie i nie dał szans Pogoni na korzystny wynik. Nawet jak szczecinianki grały jedną zawodniczkę więcej, to nie potrafiły tego wykorzystać i straciły kolejną bramkę. W 50. minucie było już 16:24 i mecz się w zasadzie skończył. Końcówka pojedynku to rozluźnienie w szeregach gości i zmniejszenie rozmiarów porażki do czterech bramek. W zespole MTS-u bardzo dobrze zagrała Olesia Donets, która rzuciła 9 bramek.

Po 4. spotkaniach SPR Pogoń ma na koncie 4 porażki i zajmuje ostatnią pozycję w tabeli. (c)(p)

PR

Fot. Ryszard PAKIESER