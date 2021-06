Piłka plażowa. Z Tomaszem Wydmuszkiem o mistrzostwa świata

Pod wodzą szczecinianina Tomasza Wydmuszka reprezentacja Polski w piłce plażowej rozpocznie w czwartek w Portugalii udział w Euro Beach Soccer League. Turniej w Nazare będzie stanowił ostatni sprawdzian formy Biało-Czerwonych przed rozpoczynającymi się w poniedziałek eliminacjami mistrzostw świata, których finały odbędą się w tym roku w Rosji.

Grupowymi rywalami Polaków w Eurolidze są Włosi, Szwajcarzy i Francuzi. Z tymi rywalami zmierzą się w trzech kolejnych dniach. Dwie najlepsze drużyny z grupy awansują do finałów.

– Nasz cel to dwie wygrane i awans do finałów. Nie chcemy się oglądać na wyniki innych meczów, tylko zaliczyć dwa zwycięstwa – zapowiada na oficjalnym portalu PZPN Tomasz Wydmuszek.

Dużo ważniejsze granie rozpocznie się jednak w poniedziałek 21 czerwca, kiedy to w Nazare rozpoczną się eliminacje mistrzostw świata. Rywalami naszej kadry będą reprezentacje Hiszpanii, Białorusi oraz rywal wyłoniony w preeliminacjach. Dwie najlepsze drużyny z grupy awansują do fazy pucharowej (1/8). Na mistrzostwa świata do Moskwy pojadą cztery najlepsze ekipy turnieju, tak więc należy dostać się do półfinału.

Asystentem trenera Tomasza Wymuszka, na co dzień grającego na trawiastych boiskach w Ehrle Dobra, jest koszaliński szkoleniowiec Wojciech Polakowski. Arbitrem podczas obu turniejów będzie szczeciński sędzia Łukasz Ostrowski.

(DJ)