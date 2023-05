Piłka nożna. Zwoliński nie w Pogoni, lecz w Rakowie...

ofsajd

2023-05-19 15:38:46

Zwoliński odszedł z Pogoni 5 lat temu mocno obrażony (wyrzucono go), więc jego powrót do Szczecina był i jest, bardzo mało prawdopodobny nawet przy propozycji dużych pieniędzy. Było to z góry wiadome, więc rozsiewanie przez prasę jakiś plotek o jego powrocie jest po prostu niepoważne.