Piłka nożna. Żona Kamila Grosickiego prezesem kobiecej Pogoni?

Szczecińskie piłkarki czekają na nowego prezesa. Fot. Pogoń Szczecin SA

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, prezesem ekstraligowej drużyny piłkarek nożnych Pogoni Szczecin ma zostać Dominika Grosicka, żona kapitana Portowców Kamila Grosickiego.

Po rezygnacji poprzedniego prezesa Artura Dmowskiego, tymczasowym prezesem został dyrektor generalny Pogoni Tan Kesler, a klub ogłosił, że szuka kandydata na tę odpowiedzialną funkcję.

Dodajmy, że rodzina Grosickich ma od dawna związki z kobiecym futbolem, bo w piłkę gra siostra Grosika, Kornelia Grosicka, która występowała w Olimpii Szczecin, a później w Niemczech i na Cyprze, zaś obecnie jest zawodniczką Legii Warszawa.

Po niedawnym przedłużeniu kontraktu Kamila Grosickiego. klub informował, że w umowie są dodatkowe bonusy, m.in. dotyczące zatrudnienia reprezentanta Polski w Pogoni w zakończeniu kariery, a być może propozycja dla żony kapitana, to też jeden z tych profitów... ©℗ (mij)

