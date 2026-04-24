Piłka nożna. Znamy wszystkich półfinalistów Pucharu Polski ZZPN! [GALERIA] (akt. 1)

Fot. km

W środę odbyły się ćwierćfinałowe mecze piłkarskiego Toyota Kozłowski Pucharu Polski ZZPN i aż w połowie spotkań do wyłonienia zwycięzców potrzebne były rzuty karne, choć w Dębnie w regulaminowym czasie gospodarze dwukrotnie trafiali w poprzeczkę, a na wyspie Uznam Portowców prowadził taki as jak Adam Frączczak.

Biali Sądów - KGS Polski Cukier Kluczevia Stargard 1:4



Flota Świnoujście - Pogoń II Szczecin 0:0, karne 6:7



Dąb Dębno - Wybrzeże Rewalskie Rewal 0:0, karne 2:3



MKS Kotwica Kołobrzeg - Chemik Police 2:3

We wszystkich spotkaniach wygrywali goście, a w trzech przypadkach były to drużyny występujące w wyższych ligach, zaś w pojedynku III-ligowców w Świnoujściu, górą były niżej sklasyfikowane w tabeli rezerwy Pogoni.

W czwartek odbyło się losowanie par półfinałowych i Wybrzeże Rewalskie podejmie Pogoń II 20 maja o godz. 18, a Chemik zmierzy się z Kluczevią tydzień później, czyli 27 maja o godz. 18. Finał zaplanowany jest na 10 czerwca. ©℗ (mij)





