Środa, 27 sierpnia 2025 r. 
Piłka nożna. Znamy pary 3. i 4. rundy Pucharu Polski ZZPN

Data publikacji: 27 sierpnia 2025 r. 17:28
Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2025 r. 17:31
W finale Pucharu Polski ZZPN poprzedniej edycji Flota Świnoujście pokonała FASE Szczecin. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI  

W siedzibie Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie 3. rundy oraz drabinki 4. rundy piłkarskiego Toyota Kozłowski Pucharu Polski ZZPN. Na tym etapie do zwycięzców meczów 2. rundy dołączyli przedstawiciele z KEEZA Klasy Okręgowej.

Pary 3. Rundy: Prawobrzeże Świnoujście – Mierzynianka Mierzyn, Hutnik Szczecin WLJ /Okręt II Szczecin – GKS Kołbaskowo-Przecław, Grot Gardno – Wołczkowo-Bezrzecze, Hutnik Szczecin – Ina II Goleniów, Flota II Świnoujście – Stal Szczecin, Jeziorak Załom – Arkonia Szczeci, FASE Szczecin – AP Kasta/Żaki Szczecin, Pogoń Szczecin WLJ – Czarni Szczecin, Energetyk Gryfino – GKS Kołbacz, Wołczkowo-Bezrzecze II – Okręt Szczecin, Gryf Maszewo – Zorza Dobrzany, Ina Stradzewo – Olimp Złocieniec, Piast Chociwel – Lech Czaplinek, Drzewiarz Świerczyna – Korona Raduń, Klon Krzęcin – Calisia Kalisz Pomorski, Sparta Węgorzyno – Ina Nadarzyn, Calisia II Kalisz Pomorski – AP Gavia II Choszczno, Płomień Lisowo – Rolpol Chlebowo, Ina Recz – Dąbrovia Stara Dąbrowa, Błękitni Pomierzyn – Jedność Tuczno, Błękitni Stargard WLJ - Kłos Pełczyce, Orzeł Małkocin – Dęby Rogowo, Piast Karsko – Rurzyca Nawodna, Myśla Dargomyśl - Odra Chojna, Czarni Lubanowo – Osadnik Myślibórz, Osadnik II Myślibórz - Mieszko Mieszkowice, Orzeł Trzcińsko-Zdrój – Unia Dolice, Zieloni Zielin – Sokół Pyrzyce, Koral Mostkowo – Morzycko Moryń, Pogoń Barlinek – Iskra Banie, Mechanik Turowo - Passat Bukowo Morskie, Gryf Polanów – Iskra Białogard, Zawisza Grzmiąca – KS Sieciemin, Wieża Postomino – GKS Manowo, Pogoń Połczyn Zdrój – Vimobilia Będzino, Arkadia Malechowo – Sława Sławno, Drzewiarz Krosino – Hubertus Biały Bór, Victoria Sianów – Zefir Wyszewo, Gwardia II Koszalin - AP Kotwica Kołobrzeg, Iskra Kłanino - Pogoń Wierzchowo, Pomorzanin Sławoborze – Jantar Dziwnów, Światowid 63 Łobez – Sarmata Dobra, Iskra Golczewo - Bizon Cerkwica, Jantar Siemyśl - Spójnia Świdwin, Orzeł Łoźnica – Polonia Płoty, Wicher Brojce – Olimp Gościno, Sokół Karlino – Mewa Resko, Rega Trzebiatów – Pomorzanin 1964 Nowogard, Błękitni Trzygłów – MKS Kotwica Kołobrzeg i Korona Stuchowo – wolny los.

Mecze 3. rundy odbędą się 3 września, a 4. rundę zaplanowano na 17 września. W 4. rundzie zwycięzca pierwszego meczu spotka się z wygranym drugiego spotkania, trzeci z czwartym, piąty z szóstym itd.

(oprac. mij)

