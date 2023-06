Piłka nożna. Zmiany w Kotwicy

Kapitan Kotwicy Josip Šoljić przedłużył o rok kontrakt z kołobrzeskim klubem. Fot. Arkadiusz Kogut/gksjastrzebie.com

29-letni portugalski pomocnik Filipe Oliveira został nowym piłkarzem II-ligowej Kotwicy Kołobrzeg, z którą związał się 2-letnim kontraktem. W rundzie wiosennej poprzedniego sezonu był zawodnikiem Vitórii Setúbal i zagrał w 14 spotkaniach portugalskiej III ligi strzelając 2 gole.

Kotwica poinformowała również, że z klubu odchodzą: Adrian Bielka, Janusz Nojszewski (obaj powrót do Korony Kielce po wypożyczeniu), Bartosz Neugebauer (powrót do Górnika Zabrze po wypożyczeniu), Adrian Skrzyniak (powrót do Stali Mielec po wypożyczeniu), Robert Obst (Gwardia Koszalin), Grzegorz Goncerz, Jakub Szarpak, Łukasz Wolsztyński (wszyscy zakończyli kontrakty) i Paweł Łysiak (kontrakt rozwiązany za porozumieniem na wniosek zawodnika, który przeszedł do Wieczystej Kraków). Ponadto dwóch zawodników, Damian Kostkowski i Łukasz Sierpina, zostało wpisanych na listę transferową, otrzymując wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. (mij)