Piłka nożna. Zmiana w II-ligowym Świcie - Kafarski zastąpiony przez Kuranta

Mający aspiracje awansu do piłkarskiej I ligi szczeciński Świt poinformował we wtorek o odsunięciu od prowadzenia pierwszego zespołu trenera Tomasza Kafarskiego, który miał ostatnio problemy ze zdrowiem i przeszedł zabieg operacyjny związany z kręgosłupem. Szkolący szczecińskich II-ligowców 51-letni Kafarski, zajmujący się wcześniej m.in. Lechią Gdańsk, Cracovią Kraków, Sandecją Nowy Sącz i I-ligową Flotą Świnoujście, pracował na Skolwinie od 3 września 2024 roku, a zastąpił go jego asystent, 35-letni Patryk Kurant, którego asystentem został Piotr Sochański, także będący w skolwińskim sztabie szkoleniowym.

Kurant pełniąc obowiązki pierwszego trenera Świtu zastępował już Kafarskiego w trzech II-ligowych meczach, dwóch bezbramkowo zremisowanych, z Wartą w Poznaniu i Stalą Stalowa Wola w Szczecinie oraz w przegranym spotkaniu z Resovią w Rzeszowie 1:3. Oficjalny debiut nastąpi zaś w Wielką Sobotę o godz. 15 na stadionie przy ul. Stołczyńskiej, gdzie Świt podejmie piłkarzy Zagłębia Sosnowiec, 4-krotnych zdobywców Pucharu Polski i 4-krotnych wicemistrzów ekstraklasy oraz półfinalistów Pucharu Rappana.

W szczecińskim klubie - zajmującym obecnie 6. miejsce w tabeli, premiowane grą w barażach o awans na ekstraklasowe zaplecze - poinformowano nas, że prowadzone są rozmowy ze szkoleniowcami, którzy mogliby objąć II-ligowy zespół Świtu, ale nie wykluczyli też opcji, iż Kurant pozostanie trenerem docelowo, ale na to wpływ będą też miały wyniki uzyskiwane na boisku przez piłkarzy. Kategorycznie zdementowano jednak plotki, że nowym szkoleniowcem miałby zostać Maciej Stolarczyk, były piłkarz, trener i dyrektor sportowy Pogoni Szczecin. (mij)

