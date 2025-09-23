Wtorek, 23 września 2025 r. 
REKLAMA 13 szczecin
REKLAMA

Piłka nożna. Zmarł były bramkarz Pogoni

Data publikacji: 23 września 2025 r. 15:17
Ostatnia aktualizacja: 23 września 2025 r. 15:17
Piłka nożna. Zmarł były bramkarz Pogoni
Neneca 4 razy wystąpił w barwach Pogoni. Fot. sport.interia.pl  

W wieku zaledwie 45 lat zmarł były bramkarz ekstraklasowej Pogoni Szczecin (z czasów Antoniego Ptaka) ŚP Anderson Soares da Silva, znany pod boiskowym pseudonimem Neneca, który w rundzie wiosennej sezonu 2005/06 rozegrał 4 spotkania na najwyższym polskim poziomie rozgrywkowym. Zadebiutował w meczu z Amicą Wronki, przegranym na Twardowskiego 0:3.

Karierę rozpoczął w klubie União São João Esporte Clube, by następnie bronić w AA Flamengo de Guarulhos, Nacional AC São Paulo i União Agrícola Barbarense FC de Santa Bárbara d'Oeste. (mij)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

13 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję