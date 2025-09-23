Piłka nożna. Zmarł były bramkarz Pogoni

Neneca 4 razy wystąpił w barwach Pogoni. Fot. sport.interia.pl

W wieku zaledwie 45 lat zmarł były bramkarz ekstraklasowej Pogoni Szczecin (z czasów Antoniego Ptaka) ŚP Anderson Soares da Silva, znany pod boiskowym pseudonimem Neneca, który w rundzie wiosennej sezonu 2005/06 rozegrał 4 spotkania na najwyższym polskim poziomie rozgrywkowym. Zadebiutował w meczu z Amicą Wronki, przegranym na Twardowskiego 0:3.

Karierę rozpoczął w klubie União São João Esporte Clube, by następnie bronić w AA Flamengo de Guarulhos, Nacional AC São Paulo i União Agrícola Barbarense FC de Santa Bárbara d'Oeste. (mij)