Piłka nożna. Złoty medal ZZPN

W Siedlcach odbył się finałowy turniej piłkarski mistrzostw Polski oldbojów, w którym wzięły udział reprezentacje czterech związków wojewódzkich, a zachodniopomorscy oldboje wygrali w finale z Lubelskim ZPN 7:1 i nie przegrali żadnego meczu podczas turnieju finałowego, zdobywając złote medale!



Mistrzostwa Polski Oldbojów zostały zorganizowane przez Fundację Piłkarstwa Polskiego. Najpierw reprezentacje wojewódzkich związków zagrały w eliminacjach makroregionalnych, a najlepsze z nich uzyskały awans do turnieju w Siedlcach. Z całej Polski do finałów zakwalifikowały się cztery wojewódzkie reprezentacje ZPN: Zachodniopomorskiego, Śląskiego, Łódzkiego i Lubelskiego. W turnieju brali udział tacy zawodnicy jak m.in. Dariusz Dudek czy znany kibicom w Szczecinie Sergio Batata.



Najpierw zachodniopomorska reprezentacja zagrała dwa mecze i oba wygrała: ze Śląskiem 2:1 (bramki: Rafał Andruszko i Damian Staniszewski) oraz Łódzkim ZPN 9:1 (4 gole Damian Staniszewski, po 2 bramki Rafał Andruszko i Radosław Kozieł oraz Robert Sikorski). W finale Oldboje ZZPN zmierzyli się z Lubelskim ZPN wygrywając aż 7:1 (5 bramek Damiana Staniszewskiego oraz gole Rafała Andruszki i Arkadiusza Kondraciuka). Damian Staniszewski, na co dzień zawodnik lidera IV Ligi zachodniopomorskiej - Floty Świnoujście, został królem strzelców całego turnieju zdobywając 10 bramek.



Oto pełny skład drużyny ZZPN: Marcin Markiewicz, Mariusz Giergiel, Patryk Konopka (wszyscy bramkarze) - Olgierd Moskalewicz (kapitan), Adam Werra, Marek Niewiada, Damian Górewicz, Damian Staniszewski, Tomasz Wydmuszek, Arkadiusz Kondraciuk, Bartosz Ława, Radosław Kozieł, Rafał Andruszko, Tomasz Podobas, Krzysztof Miętek, Marek Żuk, Artur Dmowski, Robert Sikorski, Marek Walburg i Tomasz Grochowski. Trenerami byli: Kazimierz Biela i Wojciech Lisowski, a kierownikami: Dawid Trzeźwiński oraz Marcin Andrzejewski. (mij)