Piłka Nożna. Zepsuty jubileusz Pogoni. Dominacja Lecha

Fot. Pogoń Szczecin SA

Piłkarze Pogoni nie uczcili jubileuszu 78-lecia klubu zdobyciem punktów. Portowcy przegrali z Lechem Poznań 1:2, będąc zdecydowanie słabszym zespołem. Zryw w końcówce to było za mało na lidera Ekstraklasy.

Piłkarska PKO BP Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Lech Poznań 0:1 Kozubal (35), 0:2 Palma (62), 1:2 Mukairu (80)

Pogoń: Valentin Cojocaru - Danijel Loncar (53. Karol Angielski), Attila Szalai, Dimitrios Keramitsis, Leo Borges (85. Leonardo Koutris) - Kellyn Acosta, Fredrik Ulvestad, Jan Biegański (69. Jacek Czapliński) , Natan Ława (85. Ndiaye) - Paul Mukairu , Kamil Grosicki (53. Mads Agger)

Lech: Plamen Andreev – Joel Pereira, Robert Gumny, Wojciech Mońka, Michał Gurgul – Antoni Kozubal, Pablo Rodriguez (46. Filip Jagiełło), Patrik Walemark (63. Daniel Hakans) – Ali Gholizadeh (79. Teofeek Ismahell), Mikael Ishak (71. Yannick Agnero), Luis Palma (63. Timothy Ouma)



Żółte kartki: Acosta, Ława, Keramitsis – Rodriguez, Kozubal, Ismaheel. Sędziował: Patryk Gryckiewicz. Widzów: 20 991

Zaczęło się od efektownej oprawy urodzinowej z okazji 78-lecia Pogoni. Przedstawiała ona najważniejsze postacie klubu, w tym tą najważniejszą – Floriana Krygiera. Na boisku od początku było widać, że Lech nie chciał dawać jubilatowi prezentów, tylko ograć go i wywieźć 3 punkty. W 9. minucie Ishak strzelił mocno w dogodnej sytuacji, ale świetnym refleksem wykazał się Cojocaru. W 19. minucie rumuński bramkarz wygrał pojedynek z Ishakiem w stuprocentowej sytuacji dla napastnika Lecha. Szczęście opuściło Portowców w 35. minucie, gdy po strzale Kozubala, piłka trafiła w Acostę i Cojocaru był bez szans. Gospodarze tak naprawdę do przerwy nie sprawdzili bramkarza Lecha, Plamena Andreeva, zastępującego kontuzjowanego Bartosza Mrozka. Kilka minut po przerwie „Kolejorz” powinien podwyższyć, ale Walemark fatalnie spudłował z kilku metrów. W 62. minucie stało się to, co musiało się w końcu wydarzyć. Po składnej akcji Lech podwyższył prowadzenie, a strzelcem gola był Palma. Gra Portowców w defensywie wołała o pomstę do nieba, bo kilka minut później kolejną sytuację 100-procentowa miał Golizadeh, ale Cojocaru wygrał kolejny pojedynek sam na sam ze Szwedem. Nie mająca nic do stracenia Pogoń ruszyła do ataku, i w końcu w 80. minucie dopięła swego. Po serii dokładnych podań piłka trafiła do Mukairu, a ten mierzonym strzałem posłał ją do siatki. Tuż przed końcem urazu doznał Andreev i gościom groziło kończenie meczu w bez bramkarza, gdyż wcześniej wykorzystali limit zmian. W doliczonym czasie Portowcy raz zmusili bramkarza Lecha do interwencji, ale po główce Ndiaye’a Bułgar złapał piłkę i Lech dowiózł wygraną do końca.

JCH

