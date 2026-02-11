Piłka nożna. Żeńska Pogoń praktycznie bez zmian

Piłkarki nożne Pogoni podczas zajęć treningowych na obiektach szczecińskiej Arkonii. Fot. Pogoń Szczecin sp. z o.o.

Podczas nadchodzącego weekendu rozegrane zostaną mecze 1/8 finału Pucharu Polski piłkarek nożnych, ale pojedynek Pogoni Szczecin z rezerwami Czarnych Sosnowie został przełożony i odbędzie się dopiero w Środę Popielcową, czyli 18 lutego o godz. 15 w mieście nad Brynicą na boisku z syntetyczną nawierzchnią przy ul. Kresowej.

Podopieczne trenera Piotra Łęczyńskiego rozgrywki Ekstraligi zainaugurują także na wyjeździe, gdy 22 lutego w samo południe zmierzą się w Łodzi z tamtejszym UKS SMS-em. Szczecinianki na półmetku ligowych rozgrywek z 23 punktami (7 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki) zajmują III miejsce, ustępując jedynie Czarnym Sosnowiec (31 pkt.) i Górnikowi Łęczna (26 pkt.). Nasz zespół wyprzedza natomiast plasujące się na IV pozycji aktualne mistrzynie Polski z GKS-u Katowice (21 pkt.).

Zimą w szczecińskiej drużynie nie doszło praktycznie do żadnych zmian personalnych. Ani jedna piłkarka nie opuściła grodu Gryfa, a być może do ligowego zespołu dokooptowana zostanie jedna z klubowych juniorek. Ze sztabu szkoleniowego odszedł natomiast asystent trenera Marcin Kochanowski, który pozostał na Twardowskiego, lecz przeniósł się do ekipy III-ligowych rezerw sekcji męskiej.

Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne w ostatnich dniach, piłkarki nożne Pogoni trenują obecnie na boisku pod balonem w Lasku Arkońskim. ©℗ (mij)

