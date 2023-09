Piłka nożna. Zdziesiątkowana Pogoń w niedzielę zagra w Lubinie

W poprzednim sezonie reprezentantem Polski, a obecnie kapitanem Pogoni Kamilem Grosickim opiekowało się z reguły kilku lubinian. Widoczny w tle Pontus Almqvist już nie jest portowcem, podobnie jak wielu jego kolegów, do niedawna reprezentujących Pogoń. Fot. Ryszard PAKIESER

Po serii trzech porażek, z Radomiakiem Radom, ŁKS-em Łódź i Śląskiem Wrocław, w niedzielę o godz. 15 piłkarze Pogoni Szczecin o punkty PKO BP Ekstraklasy walczyć będą w Lubinie z tamtejszym Zagłębiem. Po tym co ostatnio dzieje się w naszym klubie trudno o optymizm...

Występująca przez trzy ostatnie sezony w europejskich pucharach Pogoń, obecnie zdziesiątkowana kontuzjami i osłabiającymi zespół transferami, po trzech kolejnych porażkach zmierza niestety ku strefie spadkowej!

Przypomnijmy, że od dawna kontuzjowani są: Benedikt Zech, Mariusz Malec i Marcel Wędrychowski oraz jeszcze niedawno uważany na najlepszego w Polsce - Dante Stipica. W poniedziałek Pogoń wydała lakoniczny komunikat, że ten ostatni przeniesiony został do drużyny rezerw i od poniedziałku trenował będzie z III-ligowcami prowadzonymi przez Pawła Crettiego. Czy w obecnej tragicznej sytuacja kadrowej nie dojdzie wkrótce do ruchu w odwrotnym kierunku i - wzorem Wojciecha Lisowskiego - z III ligi do PKO BP Ekstraklasy trafi Adam Frączczak? Zapewne tak się stanie z konieczności, ale czy już w najbliższą niedzielę, tego nie wiemy...

Z wypowiedzi trenera ekstraklasowego zespołu Jensa Gustafssona po meczach z ŁKS-em i Śląskiem wynika ponadto, że choć występują w ligowych bojach, to jednak na zdrowie skarżą się także: powracający do kadry narodowej Kamil Grosicki i Grek Efthýmis Kouloúris.

Kontuzje tylko dopełniły krachu, bo całe zło zaczęło się od wyprzedaży zespołu. W tegorocznych okienkach transferowych, zimowym i trwającym jeszcze letnim, odeszli wręcz hurtowo: Jean Carlos Silva, Luis Mata, Jakub Bartkowski, Kamil Drygas, Bartłomiej Mruk, Pontus Almqvist, Damian Dąbrowski, Michał Kucharczyk, Kóstas Triantafyllópoulos, Kryspin Szcześniak i Kacper Kostorz oraz ostatnio - między pucharowymi meczami i rewanżami co zakrawa już na skandal - Sebastian Kowalczyk z Mateuszem Łęgowskim! To aż 13 zawodników, którzy ostatnio opuścili Dumę Pomorza, a więc można powiedzieć, że praktycznie cała drużyna i to nawet z ławką rezerwowych! Dodajmy, że wiosną wypożyczony był także Mariusz Fornalczyk, ale on jeden powrócił na Twardowskiego...

Sport przegrywa z pieniądzem! - można by jednym zdaniem podsumować ostatnie pół roku Dumy Pomorza.©℗ (mij)