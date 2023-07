Piłka nożna. Zbrojenia Świtu i Vinety

Rafał Remisz podpisał kontrakt ze szczecińskim klubem. Fot. Świt

PZPN opublikował terminarz rozgrywek piłkarskiej III ligi, a grupa 2, w której występują drużyny zachodniopomorskie, wystartuje 5 sierpnia, zaś na inaugurację Świt Skolwin podejmie Sokoła Kleczew, a beniaminek Flota Świnoujście - Pogoń Nowe Skalmierzyce. Pozostałe nasze drużyny zagrają na wyjazdach: Pogoń II Szczecin z Cartusią Kartuzy, Błękitni Stargard z Elaną Toruń, a Vineta Wolin z Notecią Czarnków.

Do Świtu dołączył doświadczony 31-letni środkowy obrońca Rafał Remisz podpisując 2-letni kontrakt. Ma na swoim koncie 191 występów w I lidze, w których zdobył 4 bramki. Jest wychowankiem Stomilu Olsztyn, a grał też w GKS-ie Katowice i Wigrach Suwałki, a ostatnio w KP Starogard Gd., w którego barwach rozegrał 30 spotkań i zdobył 1 gola.

- Liczymy że przyjście Rafała Remisza podniesie jakość naszej gry defensywnej - powiedział dyrektor sportowy Świtu Szymon Kufel. - Jesteśmy również bliscy pozyskania kilku wiodących zawodników młodego pokolenia z klubów Pomorza Zachodniego, którzy już wkrótce powinni do nas dołączyć. Ponadto intensywnie poszukujemy wzmocnienia linii ataku i jednym z mocnych kandydatów jest zawodnik z bogatym doświadczeniem i uznaną marką w naszym regionie...

Świt w najbliższy weekend uda się do niemieckiego Pasewalku ma mecz towarzyski w ramach obchodów 30-lecia niemieckiego klubu, a następnie już w poniedziałek wyjedzie na tygodniowe zgrupowanie do Wronek, gdzie zagrają m.in. z II-ligowymi rezerwami poznańskiego Lecha. Jako ciekawostkę można dodać, że w tym samym terminie we Wronkach będą przebywać podopieczni trenera Johna van der Broma, czyli pierwszy zespół „kolejorza" przygotowujący się do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy i europejskich pucharów.

Sporo zmian zaszło w Vinecie Wolin, w której trenera Arkadiusza Jarymowicza zastąpił Przemysław Cecherz (w przeszłości szkoleniowiec m.in. Widzewa Łódź, Korona Kielce i Wieczystej Kraków, a jak zawodnik bramkarz m.in. Bałtyku Gdynia i klubów polonijnych w USA). Odeszło też kilku piłkarzy: Tymoteusz Suliński (testy w Stolemie Gniewino), Mateusz Koniuszy (powrót do Chojniczanki Chojnice), Adam Szorb, Vaja Ivanidze (obaj wyjazd do Niemiec) i Roman Hutyria (szuka klubu). Być może odejdą też: Marek Niewiada i Kamil Wiśniewski. Vineta pozyskała: Marka Szulca (Świt Skolwin), Dawida Zielińskiego (Dąb Dębno) oraz Dawida Gruchałę (Bałtyk Koszalin) i stara się o kolejne wzmocnienia. (mij)