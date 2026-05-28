Piłka nożna. Zasłużony awans Kluczevii [GALERIA]

Słodki zespół (w białych strojach) awansował do finału. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W Policach odbył się półfinałowy mecz piłkarskiego Toyota Kozłowski Pucharu Polski ZZPN, w którym miejscowy IV-ligowy Chemik uległ III-ligowej KGS Polski Cukier Kluczevii 1:3 (0:1); 0:1 Borys Jesionowski (34), 0:2 Mateusz Bąk (56), 1:2 Błażej Starzycki (58), 1:3 Mateusz Kaczorek (76).

Goście posiadali przewagę i wygrali zasłużenie, a od 64. minuty mieli ułatwione zadanie, bo drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną otrzymał Policzanin Adrian Biś. Mimo to Chemik miał szansę doprowadzić do remisu 2:2, bo Gabriel Flejter znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. W końcówce spotkanie podobną okazję miał też Starzycki ale Kluczevia też miała kilka wyśmienitych okazji podbramkowych.

Finał PP ZZPN odbędzie się w Niechorzu, prawdopodobnie 10 czerwca i będzie miał III-ligową obsadę, bo Wybrzeże Rewalskie Rewal (w 1/2 finału wyeliminowało Pogoń II Szczecin wygrywając nad morzem 3:1) podejmie Kluczevię. ©℗

