Piłka nożna. Zamiast rehabilitacji Pogoni, kolejna wpadka...

Po raz pierwszy w historii ligowych zmagań portowcy przegrali z Radomiakiem i uczynili to w kiepskim stylu, a do tego nieudany występ okupili dwoma groźnymi kontuzjami Mariusza Malca (kolejny stoper wypada z gry) oraz Marcela Wędrychowskiego.

Komentarze

Ciocia Ewa 2023-08-13 18:53:00 Co by im tam jeszcze postawić, co by im jeszcze dać żeby zachęcić do większego zaangażowania w grę ?

turbo szama ? 2023-08-13 18:51:53 Kapitan za 2 miloiny rocznie na darmowym stadionie pokazał popis niekompetencji .W sumie madrudą pracę jako Turbo szama

Trzeba działać. 2023-08-13 18:49:08 Prezes musi szybko działać, bo inaczej kibice wezmą sprawy w swoje ręce. Tak samo jak w Arce Gdynia , gdzie jest totalny bojkot meczów w Gdyni. Potrzeba dwóch nowych stoperów i bramkarza. Jeżeli trener Gustafsson nie opanuje szybko sytuacji to trzeba już wcześniej znależć nowego trenera od rundy wiosennej. Prezes Mroczek mówi , że ten trener będzie pracował w Szczecinie 3 lata. A kibice mają coś do powiedzenia, panie prezesie ?

furq 2023-08-13 18:44:19 Panowie tak dalej! Już czas zakończyć ten festiwal piłki nożnej w Szczecinie i poszukać czegoś będzie dla ludzi!

radomiak 2023-08-13 18:41:25 Kibice są zachwyceni .Oglągali dweie bramiki. Mówimy oczywiście o kibicach Radomiaka

Ha Ha Ha Ha 2023-08-13 18:37:52 Więcej kebabów, więcej tatuaży i więcej żelu od fryzjerów

fassolki 2023-08-13 18:37:34 Bo fantazja , bo fantazja jest od tego by przegrywać na całego

Kryzys 2023-08-13 18:36:23 Dyrektor sportowy Dariusz Adamczuk i trener Jens Gustafsson odpowiadają za ten kryzys. Bo to jest kryzys formy i kryzys mentalny. Po tym co dzisiaj widziałem to może być długa seria wpadek. Nie ma szans na zwycięstwo za tydzień z ŁKS-em. I jeszcze ta gra obronna i ten bramkarz. Dlaczego pion szkoleniowy nie zauważył tego wcześniej ? Kilku piłkarzy łapie za często kontuzje, bo nie wytrzymują obciążeń. Konieczne są zmiany. Tu nie ma sentymentów.

Żałosne 2023-08-13 18:35:33 I po co takim ciamajdom budować stadion za 360 milionów złotych, skoro za tyle można było wybudować dwa teatry, a komedia taka sama?

Dawid 2023-08-13 18:25:22 Bo wakacje i sezon urlopowy a oni muszą grać zamiast wypoczywać na plażach świata z drinkiem w rączce. Zresztą po co się spinać i pocić jak lepsza kasa z reklam i wynajmu mieszkań.

Pogodniak że 2023-08-13 18:24:08 Była krytyka krytyków ze strony pana Adamczuka który twierdził że niesłusznie kibice czepiają się drużyny i Klebaniuka. Ten mecz dowiódł trzech rzeczy.Klebaniuk dostaje minuty na wyrost i szkodzi drużynie,drużyna została kompletnie źle przygotowana,trener się pogubił i traci wśród piłkarzy zrozumienie. Krytyka była i jest jak najbardziej uzasadniona. Kibic płaci kibic wymaga i widzi że w drużynie zgrzyta.Tego nie da się obronić.

Jest żle. 2023-08-13 18:24:01 Żle się dzieje. Portowcy są słabo przygotowani do sezonu. Obrona dziurawa jak sito. Bez Dąbrowskiego, Almqvista i Kowalczyka to słabsza drużyna niż ubiegłym sezonie. Pogoń z budżetem 73 mln zł przegrała z Radomiakiem, którego budżet wynosi 22 mln zł. Miejmy nadzieję, że Legia awansuje dalej w europejskich pucharach i przełoży mecz z Pogonią za 2 tygodnie. Jeśli nie, to będzie pogrom taki sam jak w Belgii. Wszystko się sypie.