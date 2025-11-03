Poniedziałek, 03 listopada 2025 r. 
Piłka nożna. Zaduszkowy mecz wygrała Reszta Świata [GALERIA]

Data publikacji: 02 listopada 2025 r. 17:48
Ostatnia aktualizacja: 02 listopada 2025 r. 18:18
Fot. Stanisław ZYBLEWSKI  

W sobotę obchodziliśmy radosną Uroczystość Wszystkich Świętych, a w niedzielę było bardziej refleksyjne Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli popularne Zaduszki, gdy myśli się o przemijaniu i tych co odeszli, zaś środowisko piłkarskie naszego regionu od lat w tym wyjątkowym okresie organizuje Mecz Pamięci.

W niedzielne popołudnie w Policach, na boisku przy ul. Piaskowej, odbył się wspomniany Zaduszkowy mecz piłkarski oldbojów, zorganizowany przez Chemika Police, z udziałem zawodników tego klubu, a także Pogoni Szczecin, Stali Stocznia Szczecin i innych zachodniopomorskich zespołów. Utworzono dwie drużyny, z których każda liczyła po 13 piłkarzy, a umownie nazwano je „Police" oraz „Reszta Świata" i ostatecznie ten drugi zespół zwyciężył 4:0, ale nie wynik był tu najważniejszy, bo głównym celem spotkania było uczczenia tych, co odeszli: Piłkarzy, Trenerów, Działaczy, Sędziów i Kibiców.

Przed meczem, tradycyjnie jak co roku, wszyscy stanęli w kole na środku boiska, zapalono znicze, odczytano nazwiska zmarłych z futbolowej zachodniopomorskiej rodziny i po symbolicznej minucie ciszy, rozpoczęły się zawody, zaś po skończonym pojedynku długo trwały jeszcze wspominkowe rozmowy. ©℗ (mij)

