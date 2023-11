Piłka nożna. Zaduszki w Policach z Pogonią, Stalą Stocznia i Chemikiem

Przed przystąpieniem do gry odczytano długą listę zmarłych przyjaciół z piłkarskich boisk i zapalono znicze, by uczcić Ich pamięć. Fot. Jerzy BOROWIAK

Pierwszego listopada przeżywaliśmy radosną uroczystość Wszystkich Świętych, a dzień później było Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli popularne Zaduszki, ale jeszcze do 8 listopada chrześcijanie odwiedzają cmentarze co wiąże się z odpustami, a przez cały listopad odmawiane są modlitwy za zmarłych w formie Wypominek.

W specjalne uczczenie Tych co odeszli włączyli się też sportowcy. My odwiedziliśmy Police, gdzie na boisku przy ul. Piaskowej spotkało się ponad 50 przyjaciół z piłkarskich boisk, by uczcić nieżyjących już zawodników, trenerów, sędziów i działaczy. Najwięcej było reprezentantów trzech klubów; organizującego wspomnieniową imprezę Chemika Police, a także Pogoni Szczecin i Stali Stocznia. Przedstawiciele tych klubów po kolei odczytali listy zmarłych, zapalono znicze, a następnie podzielono się na cztery drużyny i przystąpiono do piłkarskich zmagań, ale wyniki w tym dniu nie były najważniejsze... (mij)