Piłka nożna. Z Włochami o awans!

W piątek o godz. 16 na szczecińskim stadionie przy ul. Twardowskiego odbędzie się mecz piłkarski eliminacji mistrzostw świata do lat 21, w którym Polska podejmie Włochy. Biało-Czerwoni mają po czterech meczach eliminacji tyle samo punktów, co Włosi, ale wyprzedzają rywali lepszą różnicą bramek, a trzecia Czarnogóra traci do obu zespołów po 6 punktów. Kolejny mecz nasza kadra zagra z Macedonią Północną 18 listopada.

Selekcjoner piłkarskiej młodzieżowej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek, w nie tak odległej przeszłości prowadzący pierwszą reprezentację, powołał 23 zawodników na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw Europy z Włochami i Macedonią Północną, a w kadrze nie znalazł się żaden z piłkarzy zachodniopomorskich klubów, ale dodatkowo wezwany został były zawodnik szczecińskiej Pogoni Kamil Jakubczyk, obecnie reprezentujący barwy ekstraklasowej Arki Gdynia. (mij)

KADRA POLSKI U-21

Aleksander Bobek (ŁKS Łódź), Wiktor Bogacz (New York Red Bulls, USA), Dawid Drachal (Jagiellonia Białystok), Igor Drapiński (Piast Gliwice), Kacper Duda (Wisła Kraków), Jan Faberski (PEC Zwolle, Holandia), Michał Gurgul (Lech Poznań), Filip Kocaba (Zagłębie Lubin), Kamil Jakubczyk (Arka Gdynia), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Mariusz Kutwa (Wisła Kraków), Maciej Kuziemka (Wisła Kraków), Filip Luberecki (Motor Lublin), Marcel Łubik (Górnik Zabrze), Miłosz Matysik (Aris Lemessou, Cypr), Wiktor Nowak (Wisła Płock), Igor Orlikowski (Zagłębie Lubin), Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa), Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok), Kacper Potulski (1.FSV Mainz 05, Niemcy), Marcel Reguła (Zagłębie Lubin), Wojciech Urbański (Legia Warszawa), Oliwier Zych (Raków Częstochowa).

