Piłka nożna. Z Ruchem po sześciu latach

Ostatnie mecze Pogoni z Ruchem w ekstraklasie rozegrano w sezonie 2016/2017. Fot. Ryszard PAKIESER

Pogoń powalczy w sobotni wieczór w Gliwicach o szóste zwycięstwo w sezonie z beniaminkiem Ruchem Chorzów. W czterech poprzednich meczach w PKO Ekstraklasie portowcy zdobyli 9 punktów i strzelili 16 bramek.

Piłkarze Ruchu Chorzów do piłkarskiej PKO Ekstraklasy powrócili w tym sezonie po sześcioletniej przerwie. Ostatni mecz Pogoni z tym śląskim zespołem, w kwietniu 2017 roku w Chorzowie, zakończył się zwycięstwem Pogoni 2:1.

Ostatnie lata były w historii Ruchu bardzo burzliwe. Po spadku z ekstraklasy w sezonie 2016/2017 ekipa z Chorzowa w kolejnych latach nie zdołała się utrzymać ani w I, ani w II lidze i dwa sezony spędziła w III lidze. Powrót do elity był równie szybki, co degradacja. Ruch sezon po sezonie awansował do wyższej klasy rozgrywkowej, aż zameldował się z powrotem w PKO BP Ekstraklasie. Na razie jest to bardzo trudny powrót. Chorzowianie mają na koncie tylko jedno zwycięstwo – z innym beniaminkiem ŁKS Łódź. Punkty chorzowianie urwali jeszcze tylko Puszczy Niepołomice, Stali Mielec i Warcie Poznań. Skromny 7-punktowy dorobek plasuje chorzowskiego beniaminka na przedostatniej pozycji w tabeli. Ruch w tym sezonie gościnnie występuje na stadionie w Gliwicach. Domowy obiekt w Chorzowie został zamknięty przez nadzór budowlany w styczniu tego roku i klub czeka na budowę nowego stadionu.

Pogoń do Gliwic pojechała w bojowym nastroju. Portowcy błysnęli formą w ostatnim wygranym 5:0 pojedynku z Lechem. Mają też efektowne statystyki w ostatnich czterech spotkaniach ligowych. Zanotowali w nich trzy wygrane i zdobyli 16 bramek. Takiej passy portowcy nie mieli w ekstraklasie od lat. Jeśli podtrzymają ją w Gliwicach, mają szansę awansować w tabeli nawet do strefy medalowej. Kibice Pogoni nie mieliby nic przeciwko, aby sobotnia potyczka z Ruchem skończyła się tak efektownie jak starcie tych drużyn w 1983 roku. Wówczas to Pogoń odniosła najwyższe w historii zwycięstwo nad chorzowską drużyną i to na ich terenie 4:0. Hat trickiem popisał się wówczas Marek Leśniak, a bramkę zdobył też Dariusz Krupa.

(woj)

11. kolejka

PIĄTEK

Korona – Warta Poznań 1:1

Lech – Puszcza 4:1

SOBOTA

Radomiak – ŁKS 12:30

Widzew – Stal 15:00

Zagłębie – Piast 17:30

Ruch – Pogoń 20:00

NIEDZIELA

Śląsk – Górnik 12:30

Cracovia – Jagiellonia 15:00

Legia – Raków 17:30

Po 10 kolejkach

1. Śląsk Wrocław 22 17-9 7 1 2

2. Legia Warszawa 20 18-9 6 2 1

3. Raków Częstochowa 19 20-11 6 1 2

4. Jagiellonia Białystok 19 19-12 6 1 2

5. Zagłębie Lubin 19 13-11 6 1 3

6. Lech Poznań 17 15-13 5 2 2

7. Pogoń Szczecin 15 19-13 5 0 5

8. Cracovia 13 9-11 3 4 2

9. Stal Mielec 12 15-14 3 3 4

10. Piast Gliwice 12 9-9 2 6 2

11. Widzew Łódź 11 13-16 3 2 5

12. Radomiak Radom 11 11-15 3 2 5

13. Warta Poznań 9 10-12 2 3 5

14. Korona Kielce 9 9-11 2 3 4

15. Puszcza Niepołomice 9 11-18 2 3 5

16. Górnik Zabrze 9 6-14 2 3 5

17. Ruch Chorzów 7 11-17 1 4 5

18. ŁKS Łódź 7 6-16 2 1 7