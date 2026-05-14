Piłka nożna. Z Pogoni na mistrzostwa świata!

Podczas rozgrywanych w Irlandii Północnej mistrzostw Europy piłkarek nożnych do lat 17, w meczu o 5. miejsce reprezentacja Polski wygrała z Anglią 2:0 (1:0) i dzięki temu awansowała na mistrzostwa świata, które zostaną rozegrane od 17 października do 7 listopada w Maroku. Obie bramki dla Biało-Czerwonych strzeliła Zofia Burzan (w 41. i 55. minucie), a w naszej kadrze były trzy młode zawodniczki ekstraligowej Pogoni Szczecin, Wiktoria Zgrzeba, Blanka Zając oraz Oliwia Grewling i wszystkie wystąpiły w decydującym pojedynku z Brytyjkami.

REKLAMA

(mij)

REKLAMA