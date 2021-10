Piłka nożna. „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” - zapisy tylko do niedzieli!

Po blisko półtorarocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa rozgrywki „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w sezonie 2021/22 wracają do piłkarskiego kalendarza. Zapisy do XXII edycji Turnieju trwają tylko do niedzieli 31 października! To już ostatni moment na zgłoszenie drużyny i pójście w ślady takich gwiazd jak Arkadiusz Milik czy Kacper Kozłowski.



Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największe rozgrywki piłkarskie dla dzieci w Europie. XXII edycja Turnieju, podobnie jak działo się to przed pandemią, rozpocznie się etapami gminnym i powiatowym. Już na tym poziomie rozgrywek każdy uczestnik zostanie nagrodzony specjalnym medalem. Następnie przyjdzie czas na finały wojewódzkie, a najlepsi z najlepszych pojawią się na finale ogólnopolskim w Warszawie. Tam uczestnicy staną przed szansą występu na PGE Narodowym.

– Życie powoli wraca do normy. Odbywa się coraz więcej imprez, kibice są już obecni na stadionach, a uczniowie ponownie usiedli w szkolnych ławkach. W takich okolicznościach można być optymistą w kontekście rozegrania kolejnej edycji Turnieju w tradycyjnej formule. Musimy oczywiście zachować czujność i reagować na wszelkie ewentualne zmiany sytuacji związanej z wirusem i idących za nimi obostrzeń. Jesteśmy gotowi na wszystkie scenariusze – zapewnia Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Już teraz wejdź na www.zpodworkanastadion.pl i zgłoś swoją drużynę do XXII edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”!

(oprac. mij)