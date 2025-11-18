Piłka nożna. Wymęczone zwycięstwo z Maltą i setka Grosika

Fot. Szymon Kufel

W meczu ostatniej eliminacyjnej kolejki, piłkarska reprezentacja Polski, po słabej grze, wymęczyła na wyjeździe skromne zwycięstwo ze 175. w rankingu FIFA Maltą - małym państewkiem na wysepce o powierzchni porównywalnej ze Szczecinem, liczącym pól miliona mieszkańców - i Biało-Czerwoni zakończyli rozgrywki grupowe na II miejscu, zapewniając sobie udział w barażach o awans do turnieju finałowego mistrzostw świata, który odbędzie się w Meksyku, USA oraz Kanadzie w 2026 roku.

REKLAMA

Eliminacje piłkarskich mistrzostw świata (Grupa G): MALTA - POLSKA 2:3 (1:1); 0:1 Robert Lewandowski (32), 1:1 Irvin Cardona (36), 1:2 Paweł Wszołek (59), 2:2 Teddy Teuma (68 karny), 2:3 Piotr Zieliński (85).

Malta: 1. Henry Bonello - 22. Zach Muscat (54, 21. Juan Corbalan), 5. Kurt Shaw, 4. Gabriel Mentz (87, 19. Trent Buhagiar), 3. Ryan Camenzuli - 7. Joseph Mbong (46, 17. Adam Magri Overend), 6. Matthew Guillaumier, 23. Alexander Satariano, 10. Teddy Teuma (77, 13. Enrico Pepe), 20. Ilyas Chouaref - 11. Irvin Cardona (77, 8. Paul Mbong)

Polska: 22. Bartłomiej Drągowski - 15. Paweł Wszołek (78, 11. Kamil Grosicki), 3. Przemysław Wiśniewski (78, 18. Bartosz Bereszyński), 4. Tomasz Kędziora, 14. Jakub Kiwior, 19. Michał Skóraś - 13. Jakub Kamiński (90, 20. Filip Rózga), 17. Bartosz Slisz (78, 8. Bartosz Kapustka), 10. Piotr Zieliński, 21. Nicola Zalewski (46, 7. Karol Świderski) - 9. Robert Lewandowski

Żółte kartki: Teuma, Satariano - Wiśniewski, Zalewski. Sędziował: Igor Pajač (Chorwacja). Widzów: 10 326.

W reprezentacji Polski po raz setny wystąpił kapitan szczecińskiej Pogoni Kamil Grosicki, który wszedł na boisko w 78. minucie i łącznie z doliczonym czasem, zagrał 22 minuty.

Na boisku Polacy zwyciężyli z dużym trudem, po nieco przypadkowej decydującej bramce w końcówce, ale na trybunach nasi kibice dominowali niepodzielnie i fanów gospodarzy praktycznie nie było słychać. Piłkarze powinni więc brać przykład z szalikowców...



W drugim spotkaniu naszej grupy Holandia wygrała z Litwą 4:0 (1:0).



TABELA GRUPY G

1. Holandia 20 27-4 6 2 0

2. POLSKA 17 14-7 5 2 1

3. Finlandia 10 8-14 3 1 4

4. Malta 5 4-19 1 2 5

5. Litwa 3 6-15 0 3 5

Losowanie baraży odbędzie się w już w czwartek o godz. 13 w Zurychu w siedzibie FIFA. Baraże będą dwustopniowe, a z 16 drużyn (12 wicemistrzów grup i 4 zespoły z Ligi Narodów), awans wywalczą jedynie cztery najlepsze. (mij)

REKLAMA