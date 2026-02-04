Piłka nożna. Wygrany sparing Świtu

Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W piłkarskim spotkaniu sparingowym rozegranym w Pobierowie, II-ligowy Świt Szczecin pokonał III-ligową Flotę Świnoujście, rozstrzygając spotkanie po przerwie.

REKLAMA

Piłkarski sparing: ŚWIT Szczecin - FLOTA Świnoujście 3:1 (1:1); 1:0 Maciej Koziara (20), 1:1 Hubert Turski (40), 2:1 Alan Dziuniak (85), 3:1 Jurij Tkaczuk (90).

ŚWIT (I połowa): Marcel Mendes-Dudziński - Szymon Nowicki, Sebastian Rogala, Jędrzej Góral - Kacper Wojdak, Maciej Koziara, Damian Ciechanowski, Jakub Zawadzki - Dawid Kort, Krzysztof Ropski, Grzegorz Aftyka

ŚWIT (II połowa): Wojciech Szpaler - Marcel Broda, Kacper Gołębiewski, Aleksander Michałeczko - Karol Maszało, Jurij Tkaczuk, Robert Obst, Aleksander Woźniak - Kacper Żendełek, Mikołaj Lebedyński, Alan Dziuniak

Jak poinformował prezes Świtu Paweł Adamczak, klub ze Skolwina zakończył zimowe transfery finalizując zakup 20-letniego obrońcy III-ligowych Błękitnych Stargard Daniela Zamiary, który został zgłoszony do rozgrywek II ligi, lecz jest to wzmocnienie bardziej perspektywiczne, bo obecnie zawodnik przechodzi rehabilitację po kontuzji, a w rundzie jesiennej nie wystąpił w żadnym spotkaniu III ligi. Pozyskanie kolejnego nowego piłkarza - zdaniem prezesa - może nastąpić tylko wtedy, gdy ktoś z obecnej kadry, która jest dość liczna, odejdzie lub dozna groźnej kontuzji, albo gdy trafi się wyjątkowa okazja, co często zdarza się w ostatnich dniach transferowego okienka, zamykanego w Polsce dopiero 25 lutego... (mij)

REKLAMA