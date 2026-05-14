Piłka nożna. Wygrana III-ligowej Pogoni, a grała też Ekstraklasa i IV liga

IV-ligowy Chemik Police pokonał na wyjeździe rezerwy II-ligowego Świtu, a mecz w ostatniej chwili został przeniesiony ze Skolwina na Kresową i toczył się przy sztucznym świetle. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Walczące o utrzymanie w piłkarskiej III lidze rezerwy Pogoni Szczecin wysoko pokonały wyżej notowaną Elanę Toruń, której szalikowcy są zaprzyjaźnieni z fanami Portowców, Sporo goli padło też w zachodniopomorskich III-ligowych derbach w Niechorzu, gdzie Flota pokonała Wybrzeże Rewalskie.

PKO BP EKSTRAKLASA

Arka - Górnik 0:0

Raków - Jagiellonia 0:2 (0:1)

1. Lech Poznań 56 57-42 15 11 6

2. Jagiellonia Białystok 52 53-39 14 10 8

3. Górnik Zabrze 50 43-36 14 8 10

4. Raków Częstochowa 49 45-39 14 7 11

5. GKS Katowice 48 48-42 14 6 12

6. Zagłębie Lubin 48 45-36 13 9 10

7. Wisła Płock 45 32-35 12 9 11

8. Radomiak Radom 44 49-44 11 11 10

9. Legia Warszawa 43 36-36 10 13 9

10. Motor Lublin 42 43-46 10 12 10

11. POGOŃ Szczecin 41 45-48 12 5 15

12. Piast Gliwice 41 40-41 11 8 13

13. Cracovia Kraków 40 35-38 9 13 10

14. Korona Kielce 39 38-39 10 9 13

15. Widzew Łódź 39 39-39 11 6 15

16. Lechia Gdańsk 38 59-60 12 7 13

17. Arka Gdynia 36 32-55 9 9 14

18. Termalica Nieciecza 28 37-61 7 7 18

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

III LIGA

POGOŃ Sz. - Elana 4:0 (2:0); 1:0 Michał Osowski (19), 2:0 Kacper Smoliński (38), 3:0 Rafał Jakubowski (66), 4:0 Bartosz Kuśmierczyk (88).

WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal - FLOTA 1:3 (1:2); 1:0 Szymon Kurczak (5), 1:1 Hubert Turski (11), 1:2 Roman Dziuba (43), 1:3 Miłosz Jandziak (76).

KGS POLSKI CUKIER KLUCZEVIA - Lipno Stęszew 0:3 (0:1); 0:1 Antoni Kuźnik (45), 0:2 Jakub Rasiak (70), 0:3 Jakub Wajman (90).

Pogoń N. S. - BŁĘKITNI 0:0

Noteć - Polonia 2:0 (1:0)

Tłuchowia - Lech II 3:1 (0:1)

Unia - Victoria 2:1 (0:0)

Wikęd - Cartusia 3:0 (2:0)

Zawisza - Wda 1:0 (1:0)

1. Zawisza Bydgoszcz 71 65-21 22 5 4

2. Wikęd Luzino 70 71-35 22 4 5

3. Polonia Środa Wlkp. 57 59-41 17 6 8

4. Lech II Poznań 49 64-45 14 7 10

5. Elana Toruń 49 47-43 14 7 10

6. Wda Świecie 48 41-48 14 6 11

7. FLOTA Świnoujście 48 47-47 14 6 11

8. KLUCZEVIA Stargard 46 50-36 13 7 11

9. Lipno Stęszew 45 40-45 13 6 12

10. Noteć Czarnków 42 42-44 12 6 13

11. Unia Swarzędz 41 37-36 11 8 12

12. BŁĘKITNI Stargard 38 48-49 10 8 13

13. Cartusia Kartuzy 37 38-48 11 4 16

14. Victoria Września 36 36-41 11 3 17

15. Pogoń N. Skalmierzyce 33 30-44 8 9 14

16. POGOŃ II Szczecin 32 56-63 9 5 17

17. Tłuchowia Tłuchowo 25 29-59 6 7 18

18. WYBRZEŻE REWALSKIE 15 18-73 3 6 22

IV LIGA

Świt II - Chemik 1:4

Biali - Astra 1:1

Ina I. - Bałtyk 1:4

Błękitni II - Mechanik 1:4

Gwardia - Sparta 2:0

Ina G. - Darłovia 1:3

Dąb - Orzeł 4:0

AP Gavia - Mirand 0:3 vo

1. Mirand Szczecin 61 53-26 18 7 2

2. Biali Sądów 60 88-36 19 3 5

3. Bałtyk Koszalin 57 74-34 18 3 6

4. Dąb Dębno 52 66-28 15 7 4

5. Sparta Gryfice 51 59-33 16 3 7

6. Gwardia Koszalin 44 53-32 13 5 8

7. Chemik Police 44 68-46 13 5 8

8. Świt II Szczecin 44 68-40 14 2 10

9. Astra Ustronie M. 37 52-51 9 10 8

10. Ina Ińsko 32 37-58 9 5 13

11. Błękitni II Stargard 29 46-56 9 2 15

12. Mechanik Bobolice 25 48-83 7 4 15

13. Orzeł Wałcz 25 32-60 7 4 15

14. Ina Goleniów 23 29-64 6 5 15

15. Gryf Kamień Pom. 22 36-72 7 1 18

16. Darłovia Darłowo 18 37-72 5 3 18

17. AP Gavia Choszczno 12 15-70 3 3 21

Gavia wycofała się z rozgrywek

(mij)

