Piłka nożna. Wybory prezesa ZZPN. Maciej Mateńko czy Piotr Dykiert?

Piotr Dykiert był dziennikarzem i dyrektorem Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecina, jednym z założycieli klubu piłkarek nożnych Olimpia Szczecin oraz sędzią piłkarskim. Fot. Ryszard PAKIESER

W piątek o godz. 17 w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej odbędzie się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej i podczas tego sejmiku dojdzie do wyborów nowych władz, a w futbolowym środowisku naszego województwa najwięcej emocji wzbudza wybór prezesa.

Ostatecznie w szranki walki wyborczej stanie dwóch kandydatów, którzy spełnili regulaminowe wymagania, czyli przedstawili poparcie co najmniej 30 zachodniopomorskich klubów piłkarskich, a są to (podajemy w kolejności alfabetycznej): rozpoczynający kończącą się właśnie kadencję w roli wiceprezesa ZZPN Piotr Dykiert oraz obecny prezes ZZPN i wiceprezes PZPN do spraw szkoleniowych Maciej Mateńko. Obaj kandydaci to szczecinianie, a przypomnijmy, że w ostatnich latach często dochodziło do walki reprezentanta grodu Gryfa z mieszkańcem Koszalina i tak właśnie było podczas poprzednich wyborów, gdy Mateńko zdetronizował urzędującego prezesa i wiceprezesa PZPN, koszalinianina Jana Bednarka. Przed laty doszło do jeszcze bardziej emocjonującego starcia, gdy wspomniany Bednarek pokonał prezesującego przez wiele kadencji szczecinianina ŚP Stanisława Nizio.

Wcześniej awizowano większą ilość kandydatów w piątkowych wyborach, m.in. długoletniego działacza z okręgu koszalińskiego oraz byłego piłkarza szczecińskiej Pogoni, który rozegrał blisko sto ekstraklasowych pojedynków. Okazało się jednak, że nie przystąpią oni do walki o przywództwo w zachodniopomorskim związku. Dodajmy, że oprócz wyborów prezesa, w piątek wyłoniony zostanie też nowy zarząd oraz komisja rewizyjna. ©℗

(mij)