Piłka nożna. Wiosenna inauguracja III ligi i sporo transferów

Listopadowe derby na wyspie Uznam dwóch najlepszych po jesieni zachodniopomorskich III-ligowców, czyli Floty i Błękitnych, zakończyły się remisem 1:1. Fot. Piotr ZGRAJA/Flota/Facebook

Podczas nadchodzącego weekendu zainaugurowane zostaną wiosenne rozgrywki piłkarskiej III ligi, zaś najciekawiej zapowiadają się sobotnie derby Stargardu, w których Błękitni o godz. 13 na Euroboisku przy ul. Ceglanej podejmą Polski Cukier Kluczevię, a ponadto w szranki rywalizacji z zachodniopomorskich klubów staną jeszcze: Flota Świnoujście. rezerwy Pogoni Szczecin i Wybrzeże Rewalskie Rewal.

Awans do II ligi uzyska automatycznie mistrz, a wicelider będzie miał szansę walczyć w barażach o miejsce w wyższej klasie rozgrywkowej. Spadną trzy ostatnie zespoły, a liczba ta może być powiększona jeśli wicemistrz nie awansuje i zdegradowani zostaną II-ligowcy z naszego makroregionu, czyli z województw: Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego, Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego (teoretycznie może to być aż 6 zespołów: Świt Szczecin, Warta Poznań, Olimpia Grudziądz, Sokół Kleczew, Chojniczanka Chojnice i KKS 1925 Kalisz, ale praktycznie trzem pierwszym drużynom bliżej do awansu na ekstraklasowe zaplecze niż do degradacji, a na miejscach spadkowych lub zagrożonych barażami są jedynie Kaliszanie).

Z klubów naszego województwa, które zimą dokonały naprawdę wielu transferów, najwyżej sklasyfikowana jest Flota, w której doszło ostatnio do zmiany władz, a nowy prezes Mariusz Borawski ma ambicje co najmniej II-ligowe. W tym sezonie może być trudno o awans, bo straty do lidera i wicelidera są spore, ale Wyspiarze mają dwa mecze zaległe i w przypadku zwycięstw, teoretycznie (jeśli Bydgoszczanie przegrają swoje zaległe zawody) mogą się znaleźć tuż za podium, tracąc zaledwie 3 punkty do drugiego Zawiszy i 5 oczek do prowadzącej Polonii. Stargardzkie drużyny i rezerwy Portowców, to zespoły bezpiecznego środka tabeli, a zamyka ją ekipa z Rewala, która jednak zimą dokonała wielu zmian w składzie i zapowiada ambitną walkę o utrzymanie!

FLOTA

Odeszli: Kamil Kort (KKS 1925 Kalisz), Kacper Żmudź (Polonia Środa Wlkp.), Oskar Bochen (Bizon Cerkwica), Kryspin Leśniak (powrót do FASE Szczecin) i Shuto Nakano (szuka klubu).

Przybyli: Borys Ołeniak (Warta Gorzów), Tengo Alibegaszwili (FC Wit Georgia), Bartłomiej Mruk (Pogoń Sokół Lubaczów; dawniej Pogoń Szczecin), Jan Czapla (Stal Kraśnik) i Kacper Gołębiewski (Świt Szczecin, wypożyczenie).

BŁĘKITNI

Odeszli: Bartosz Nowakowski (Cartusia Kartuzy), Daniel Zamiara i Adam Ładziak (obaj Świt II Szczecin).

Przybyli: Jakub Koza (Chemik Police), Kornel Marcinkowski (junior z zespołu rezerw), Piotr Konewka i Paweł Konewka (obaj Świt II Szczecin).

POLSKI CUKIER KLUCZEVIA

Odeszli: Bartłomiej Babiak (Sparta Gryfice), Ihor Koszewarow (Kotwica Kołobrzeg), Kacper Dudek (Niemcy) i Piotr Surma (Biali Sądów, w trakcie załatwiania).

Przybyli: Patryk Rychlik (Warta Poznań), Franciszek Adamiak (Miedź Legnica) i Kacper Pietrzyk (GKS Katowice).

POGOŃ II

Odeszli: Dante Stipica (HNK Hajduk Split), Jakub Lis (Chrobry Głogów), Patryk Paryzek (Górnik Łęczna, wypożyczenie), Maciej Wojciechowski (ŁKS Łódź, wypożyczenie) i Jakub Zawadzki (Świt Szczecin, wypożyczenie).

Przybyli: Alex Holewiński i Musa Juwara (obaj z ekstraklasowego zespołu).

WYBRZEŻE REWALSKIE

Odeszli: Oskar Pogorzelec (Bałtyk Koszalin), Borys Jałoszyński (Mirand Szczecin), Sebastian Dzikowski (Czarni Połaniec), Kacper Dudek (powrót do Polskiego Cukru Kluczevii Stargard) Oleksandr Masałow (Unia Swarzędz), Tomasz Jankowski (Ina Goleniów, wypożyczenie), Filip Jędrzejczyk (Gryf Kamień Pom., wypożyczenie) i Oskar Potoczny (szuka klubu).

Przybyli: Dawid Radziński (Karkonosze Jelenia Góra), Wadym Sołohub (Elana Toruń), Dmytro Kowalenko (Rekord Bielsko-Biała), Piotr Gilski (AKS SMS Łódź), Wiktor Kurzawa i Mateusz Palej (obaj Chemik Police).

Jesienią rozegrano pełną pierwszą rundę i odbyły się też dwie kolejki rewanżów, ale w tych dwóch wiosennych seriach aż 5 spotkań zostało odwołanych z uwagi na warunki atmosferyczne i stan boisk, a nie ustalono jeszcze nowych terminów wspomnianych pojedynków: FLOTA - Noteć, Polonia - FLOTA, Elana - BŁĘKITNI, Tłuchowia - Zawisza i Cartusia - Victoria. ©℗ (mij)

TABELA PO 19 KOLEJKACH

1. Polonia Środa Wlkp. 39 37-26 12 3 3

2. Zawisza Bydgoszcz 37 38-15 11 4 3

3. Wikęd Luzino 36 43-25 11 3 5

4. Elana Toruń 34 30-21 10 4 4

5. Lech II Poznań 33 43-28 10 3 6

6. Cartusia Kartuzy 31 28-24 10 1 7

7. Lipno Stęszew 30 27-29 9 3 7

8. FLOTA Świnoujście 28 25-17 8 4 5

9. Wda Świecie 26 20-36 8 2 9

10. BŁĘKITNI Stargard 26 32-27 7 5 6

11. Noteć Czarnków 25 27-22 7 4 7

12. KLUCZEVIA Stargard 25 29-25 7 4 8

13. POGOŃ II Szczecin 21 38-44 6 3 10

14. Pogoń N. Skalmierzyce 19 15-25 4 7 8

15. Unia Swarzędz 17 17-28 4 5 10

16. Victoria Września 16 18-26 5 1 12

17. Tłuchowia Tłuchowo 15 15-34 4 3 11

18. WYBRZEŻE REWALSKIE 9 6-36 2 3 14

