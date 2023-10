Piłka nożna. Wicelider z Wolina remisuje ważny mecz

Flota (w granatowych koszulkach) dążyła do wyrównania, ale zabrakło szczęścia... Fot. Piotr ZGRAJA/MKS Flota/Facebook

W sobotnich meczach piłkarskiej III ligi z zachodniopomorskich zespołów najlepiej spisała się wiceliderująca Vineta Wolin, która uzyskała cenny remis na trudnym terenie w Bydgoszczy z Zawiszą, zespołem znanym z ekstraklasowych występów.

ZAWISZA Bydgoszcz - VINETA Wolin 2:2 (1:1); 1:0 Maciej Kona (24), 1:1 Szymon Kurczak (34), 2:1 Bartosz Sitkowski (58, samobójcza), 2:2 Cyprian Poniedziałek (89).

Początek spotkania był wyrównany, ale w 24. minucie gospodarze objęli prowadzenie po rzucie rożnym i sporym zamieszaniu, gdy po strzale Kony i lekkim rykoszecie, piłka trafiła do siatki. Dziesięć minut później do wyrównania doprowadził Kurczak przepięknym strzałem w samo okienko z ponad 30 metrów. Wolinianie obiecująco rozpoczęli drugą połowę, ale ponownie na prowadzenie wyszli bydgoszczanie, gdy po strzale Macieja Koziary piłka odbiła się od Sitkowskiego i myląc golkipera minęła linię bramkową. Gol podbudował miejscowych, którzy nadal atakowali i mieli okazje, by podwyższyć rezultat. Sztuka się jednak Zawiszy nie udała, a w końcówce Dawid Zieliński precyzyjnie zacentrował z rzutu wolnego, a Poniedziałek doprowadził do wyrównania.

- Remis uważam za sprawiedliwy rezultat w związku z przebiegiem spotkania i jestem zadowolony z punktu, wywalczonego z wymagającym rywalem - powiedział prezes Vinety Przemysław Tomków.

BŁĘKITNI Stargard - POLONIA Środa Wielkopolska 1:3 (0:1); 0:1 Piotr Wujec (13), 0:2 Mikołaj Stangel (82), 0:3 Aleksander Kluczyński (87), 1:3 Grzegorz Aftyka (90).

Goście szybko strzelili bramkę po uderzeniu Wujca, a gol ten ustawił dalszy przebieg meczu. Stargardzianie próbowali wyrównać, jednak bez powodzenia. W końcówce goście strzelili dwie kolejne bramki i zasłużenie wygrali, a Błękitnych stać było jedynie na honorowe trafienie Aftyki.

FLOTA Świnoujście - SOKÓŁ Kleczew 1:2 (0:2); 0:1 Gracjan Konieczny (18), 0:2 Aleksander Kultys (25), 1:2 Szymon Sarbinowski (66).

Po trzech kolejnych ligowych zwycięstwach wyspiarze rozegrali bardzo słabą pierwszą połowę, w której stracili dwie bramki. Po przerwie obraz meczu jednak się zmienił i flota zaczęła atakować, stwarzając sobie liczne sytuacje podbramkowe. Oglądaliśmy też bardzo dużo dośrodkowań, ale niestety, większość z nich nie było zbyt precyzyjnych. Kontaktowego gola zdobył Sarbinowski po podaniu Grzegorza Tarasewicza i choć było jeszcze trochę czasu do końca spotkania, wyrównującej bramki nie udało się strzelić.

POGOŃ II Szczecin - WIKĘD Luzino mecz odbędzie się w niedzielę o godz. 12 na boisku przy ul. Karłowicza. ©℗ (mij)