Piłka nożna. Wewnętrzny sparing Pogoni - lepiej bez śliniaków...

Poranny mecz sparingowy na Karłowicza. Fot. Pogoń Szczecin SA

W czwartkowy poranek piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin, wykorzystując reprezentacyjną przerwę, rozegrali na boisku przy ul. Karłowicza grę wewnętrzną, która zakończyła się zwycięstwem drużyny grającej bez tzw. śliniaków 3:1.

Wynik gry wewnętrznej otworzył Karol Angielski, który w 21. minucie na raty wykorzystał rzut karny, gdyż jego pierwszy strzał obronił Krzysztof Kamiński, ale przy dobitce był już bezradny. Na 2:0 podwyższył po zmianie stron po indywidualnej akcji Paul Mukairu, a na 3:0 trafił bardzo dobrym strzałem z pola karnego Kacper Stanowski. Honorową bramkę dla zespołu grającego w znacznikach zdobył pod koniec spotkania Filip Cuić. Powrotna zmiana Jacka Czaplińskiego może świadczyć, że Kacper Smoliński doznał kontuzji...

POGOŃ (znaczniki): Krzysztof Kamiński - Leonardo Koutris, Rafał Jakubowski, Danijel Loncar, Igor Brzyski - Mor N'Diaye, Fredrik Ulvestad, Kacper Smoliński (38 Jacek Czapliński), Jacek Czapliński (31 Kacper Berkowski) - Mads Agger, Filip Cuić

POGOŃ (bez znaczników): Valentin Cojocaru (31 Alex Pesković) - Mateusz Bartkowiak, Andrzej Ossowski, Leo Borges, Benjamin Mendy - Jan Biegański (31 Kacper Stanowski), Kellyn Acosta, Sam Greenwood, Bartosz Kuśmierczyk - Paul Mukairu, Kartol Angielski

Mecz został rozegrany w formule 2 razy 30 minut i nie wzięli w nim udziału zawodnicy przebywający na zgrupowaniach reprezentacji narodowych: Kamil Grosicki, Attila Szalai, Hussein Ali, Dimitrios Keramitsis, Kuba Bochniarz oraz Natan Ława. (oprac. mij)

