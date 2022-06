Piłka nożna. Wewnętrzny sparing na pożegnanie

W sobotę (18 czerwca) piłkarze szczecińskiej Pogoni występującej w PKO BP Ekstraklasie mieli okazję sprawdzić się w warunkach zbliżonych do meczowych podczas gry wewnętrznej na boisku nr 2 tuż przy ul. Twardowskiego.

Rywalizacja w upalnym słońcu trwała 80 minut i zakończyła się zwycięstwem drużyny Granatowo-Bordowych, którzy pokonali Złotych 1:0 po golu Kamila Drygasa, zdobytym precyzyjnym strzałem z okolic szesnastego metra.

Granatowo-Bordowi: Dante Stipica – Paweł Stolarski, Benedikt Zech, Kóstas Triantafyllópoulos, Jakub Lis – Stanisław Wawrzynowicz, Kacper Smoliński, Kamil Drygas, Michał Kucharczyk, Jean Carlos - Kacper Kostorz (Bartosz Boniecki).

Złoci: Bartosz Klebaniuk – Luis Mata, Mariusz Malec, Kryspin Szcześniak, Jakub Bartkowski – Damian Dąbrowski, Sebastian Kowalczyk, Marcel Wędrychowski, Kacper Łukasiak, Błażej Starzycki – Aron Stasiak.

Niedziela była dla portowców dniem wolnym, a w poniedziałek nasza drużyna zaliczy jeszcze jeden trening na własnych obiektach, po czym wyruszy na dalszą część przygotowań do sezonu do Opalenicy, gdzie rozegra sparing z Lechem Poznań, a zamiast planowanej wcześniej drugiej gry kontrolnej, być może dojdzie do powtórzenia wewnętrznego sparingu. (mij)