Piłka nożna. Wędrychowski trenuje z kadrą Fernando Santosa!

Marcel Wędrychowski (przy piłce) w kończącym sezon wygranym 4:0 meczu PKO BP Ekstraklasy z Radomiakiem. Fot. Ryszard PAKIESER

Piłkarz występującej w PKO BP Ekstraklasie i eliminacjach do Ligi Konferencji Europy Pogoni Szczecin Marcel Wędrychowski został zaproszony przez sztab selekcjonera Fernando Santosa na treningi z udziałem reprezentacji Polski.

Tym sposobem aż dwaj zawodnicy Pogoni - bo także Mateusz Łęgowski - zostali zaproszeni przez selekcjonera Santosa, na dodatkowe treningi w dniach 5-9 czerwca. W poniedziałek obaj zawodnicy Dumy Pomorza zanotowali pod okiem szkoleniowca Biało-Czerwonych na obiektach warszawskiej Legii swoje pierwsze zajęcia.

Po zakończeniu treningów z kadrą Santosa, Marcel Wędrychowski uda się na zgrupowanie reprezentacji młodzieżowej, by wraz z nią przygotowywać się do towarzyskich meczów z Finlandią (15 czerwca o g. 17:30 w Warszawie) i Czarnogórą (19 czerwca o g. 20:15 w Podgoricy). Łęgowski będzie zaś kontynuował pracę z najważniejszą drużyną naszego kraju, przed którą mecz towarzyski z Niemcami (16 czerwca, g. 20:45, Warszawa), a także spotkanie w ramach el. ME z Mołdawią (20 czerwca, g. 20:45, Kiszyniów). (mij)