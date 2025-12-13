Piłka nożna. Ważą się losy Grosickiego

Czy wiosną Grosik zagra w granatowo-bordowych barwach? Fot. Ryszard PAKIESER

Jak ważną postacią dla ekstraklasowej Pogoni Szczecin jest Kamil Grosicki nie trzeba przekonywać, bo robią to za niego liczby w ostatnich sezonach. Kapitanowi portowców wraz z końcem obecnego sezonu kończy się kontrakt z klubem, który do dzisiaj nie został przedłużony.

Grosik po powrocie z Wysp w 2021 roku dwukrotnie wybierany był najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. W obecnym sezonie, mimo słabych wyników drużyny, wciąż jest jej najlepszym i najefektywniejszym zawodnikiem (7 goli + 4 asysty). 37-letniemu piłkarzowi w czerwcu kończy się kontrakt, ale trudno sobie wyobrazić granatowo-bordowych bez Grosickiego, który powrócił do reprezentacji Polski. Właściciel Pogoni Alex Haditaghi od dawna powtarzał, że przedłużenie umowy jest jednym z priorytetów klubu, jednak dopiero w minionym tygodniu złożył oficjalną ofertę. Duma Pomorza proponuje 37-letniemu piłkarzowi kontrakt na rok, z opcją przedłużenia na kolejny sezon, na takich samych warunkach finansowych jak w obowiązującej obecnie umowie. Według nieoficjalnych, ale podawanych przez kilka źródeł danych, zarobki Grosickiego oscylowały w granicach 2 mln zł rocznie. Sam piłkarz chciałby mieć zagwarantowany dłuższy, bo 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Wydaje się, że warunki proponowane przez właściciela Pogoni są korzystne dla Grosickiego, biorąc pod uwagę jego wiek, choć ten biologiczny, podobnie ja w przypadku Roberta Lewandowskiego wydaje się być sporo niższy. Haditaghi w rozmowie z portalem goal.pl poinformował, że w miniony piątek doszło do pierwszych rozmów z Grosickim i obie strony wyraziły chęć kontynuowania współpracy. Rozmowy mają być kontynuowane w tym tygodniu i wszystko wydaje się być na dobrej drodze, ale wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach, a te mogą dotyczyć różnic finansowych. Z wiarygodnego źródła dowiedzieliśmy się, że szanse na dogadanie się obu stron i nowy kontrakt dla Grosika wynoszą 50/50. Oficjalna decyzja ma zostać ogłoszona przed Nowym Rokiem. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, to piłkarz po 1. stycznia będzie mógł rozmawiać z innymi klubami, a również zmienić barwy w zimowym oknie transferowym, jeśli Pogoń wyrazi na to zgodę.©℗

Jerzy CHWAŁEK

