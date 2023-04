Piłka nożna. Walka o puchary i... utrzymanie

W rundzie jesiennej Pogoń na otwarcie nowego stadionu pokonała Lechię 2:1. Fot. Ryszard PAKIESER

W sobotę (15 kwietnia) o godz. 20 w Gdańsku rozpocznie się mecz o mistrzostwo piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, w którym miejscowa Lechia z byłymi zawodnikami Dumy Pomorza w składzie (Łukasz Zwoliński, Jakub Bartkowski i David Stec) podejmie szczecińską Pogoń.

Pojedynek będzie miał olbrzymi ciężar gatunkowy dla obu drużyn, gdyż portowcy walczą o prawo gry w Lidze Konferencji Europy (nawet 4. lokata to gwarantuje), a gospodarze bronią się rozpaczliwie przed spadkiem, tracąc do bezpiecznej strefy już 5 punktów, więc w sobotę interesuje ich tylko wygrana.

O sytuacji w szczecińskiej ekipie na przedmeczowej konferencji prasowej wypowiadał się trener Jens Gustafsson:

Sytuacja kadrowa

- W porównaniu z meczem z Cracovią, Luka Zahovič wraca po zawieszeniu za kartki. Dante Stipica w tym tygodniu trenował z zespołem i czuje się dobrze, więc jest do naszej dyspozycji. Nie wykluczam, że wystąpi w sobotę, ale nie podjąłem jeszcze na ten temat ostatecznej decyzji. Jeśli chodzi o Pontusa Almqvista, ciągle mamy nadzieję, że będzie mógł zagrać w sobotę, ale to decyzja, która zapadnie w piątek. Michał Kucharczyk nie zagra i musimy zaczekać do przyszłego tygodnia, aby dowiedzieć się więcej o jego sytuacji od sztabu medycznego. Mogę powiedzieć, że nasza sytuacja przed meczem z Cracovią była trudna, w związku z tym, że Luka i Pontus byli poza drużyną. Takie sytuacje otwierają jednak czasami nowe możliwości. Tak też było w ostatnim meczu. Swoją szansę otrzymał Alex Gorgon i jego gra przeciwko Cracovii była blisko stu procent. Teraz Luka wraca, Pontus być może też. Nie chcę jednak zdradzać, kto zagra w ataku.

O Lechii Gdańsk:

- Spodziewam się bardzo trudnego meczu. Lechia będzie walczyć o wszystko, ale my również musimy walczyć o wszystko. Według mnie to będzie bardzo zacięty mecz, z przeciwnikiem, który ma dużo jakości w swojej drużynie. Z rywalem, który miał bardzo ciężki sezon, z wieloma różnymi problemami. Ale jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, w jakiej jest Lechia, może mieć sporo do udowodnienia. (mij)

W 28. kolejce grają

PIĄTEK

Warta - Śląsk 18.00

Zagłębie - Górnik 20.30

SOBOTA

Cracovia - Radomiak 15.00

Korona - Jagiellonia 17.30

Lechia - POGOŃ 20.00

NIEDZIELA

Piast - Wisła 12.30

Raków - Widzew 15.00

Legia - Lech 17.30

PONIEDZIAŁEK

Stal - Miedź 19.00

Tabela po 27 kolejkach

1. Raków Częstochowa 62 52-19 19 5 3

2. Legia Warszawa 56 44-29 16 8 3

3. Lech Poznań 47 38-25 13 8 6

4. POGOŃ Szczecin 44 42-39 12 8 7

5. Warta Poznań 38 30-25 10 8 9

6. Widzew Łódź 38 32-31 10 8 9

7. Wisła Płock 36 37-35 10 6 11

8. Piast Gliwice 36 29-27 10 6 11

9. Cracovia 35 31-28 9 8 10

10. Radomiak Radom 34 27-30 9 7 11

11. Stal Mielec 34 30-32 9 7 11

12. Jagiellonia Białystok 33 37-35 7 12 8

13. Zagłębie Lubin 31 24-38 8 7 12

14. Korona Kielce 31 29-38 8 7 12

15. Śląsk Wrocław 31 25-35 7 10 10

16. Górnik Zabrze 29 33-40 7 8 12

17. Lechia Gdańsk 26 25-43 7 5 15

18. Miedź Legnica 20 27-43 4 8 15