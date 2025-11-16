Piłka nożna. Walka o mundial i ME

Adrian Przyborek walczy w eliminacjach mistrzostw Europy. Fot. Pogoń Szczecin SA

Podczas reprezentacyjnej pauzy w młodszych kadrach narodowych różnych kategorii wiekowych znalazło się sporo piłkarzy ekstraklasowej Pogoni Szczecin i z tego powodu przełożony został mecz III-ligowych rezerw portowców z Wybrzeżem Rewalskim Rewal.

W poniedziałek pierwsza reprezentacja Polski, do której powołano Kamila Grosickiego, zagra na wyjeździe w eliminacjach do mistrzostw świata z Maltą, a we wtorek w Kairze Gambia (być może z Musą Juwarą w składzie) zmierzy się z Kuwejtem w spotkaniu towarzyskim.

Piłkarska reprezentacja Polski do lat 19 rozgrywa we Włoszech turniej kwalifikacyjnego do mistrzostw Europy i Biało-Czerwoni pokonali już Bośnię i Hercegowinę 2:1 oraz Mołdawię także 2:1, a ostatnim spotkaniu zmierzą się we wtorek o godz. 15 w Katanii z gospodarzami. W obu wygranych meczach wystąpiło dwóch pomocników Pogoni. W pierwszym spotkaniu Maciej Wojciechowski spędził na boisku pełne 90 minut, zaś Adrian Przyborek pojawił się na placu gry w 69. minucie, a w drugim Przyborek rozegrał całe zawody, zaś Wojciechowski wszedł w 64. minucie.

Stoper portowców Dimitrios Keramitsis pojawił się na boisku w 65. minucie meczu eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy, w którym Grecja w Atenach pokonała Gruzję 3:0, a piłkarz z Twardowskiergo strzelił trzecią bramkę i był to dla niego drugi występ w kadrze do lat 21. We wtorek o godz. 15 grecka młodzież podejmie Irlandię Północną.

Szczeciński obrońca Hussein Ali rozegrał pełne 90 minut w czwartkowym meczu barażowym o awans do mistrzostw świata ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, zakończonym remisem 1:1, a we wtorek w irakijskiej Basrze odbędzie się pojedynek rewanżowy. Dla Aliego był to 23. występ w narodowych barwach.

Piłkarska reprezentacja Polski do lat 18 rozgrywa turniej towarzyski w Hiszpanii, podczas którego wygrała z Danią 4:1 i zremisowała z Norwegią 1:1, a w obu pojedynkach w składzie wyjściowym był młody portowiec Jakub Zawadzki.

W turnieju towarzyskim z Hiszpanii polska kadra do lat 16 pokonała Norwegię 3:1 oraz Meksyk 5:3 i zremisowała z Norwegią 1:1. Cały pierwszy mecz rozegrał junior Pogoni Antoni Fojut, a po jednej połowie zagrali jego koledzy klubowi, Mateusz Andrzejkowicz i Wojciech Orzechowski. Identycznie było w trzecim spotkaniu, a w drugim po jednej połowie zaliczyli Andrzejkowicz i Orzechowski.

Na konsultację szkoleniową reprezentacji Polski do lat 17, która odbyła się w Siedlcach, zaproszenia otrzymali Natan Ława i Sebastian Rojek.

Piłkarze ekstraklasowej Pogoni, którzy nie są w orbicie zainteresowań reprezentacyjnych szkoleniowców, od czwartku do niedzieli mieli urlopy, a w poniedziałek wypoczęci przeprowadzą pierwszy trening. (mij)

