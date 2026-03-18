Piłka nożna. W środę Świt gra z Wartą

Na szczecińską inaugurację Świt (w biało-niebieskich strojach) napędził strachu liderowi! Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W środę (18 marca) o godz. 17.45 w Poznaniu odbędzie się, pierwotnie odwołany przez sędziego, mecz pierwszej wiosennej kolejki II ligi piłkarskiej, pomiędzy miejscową Wartą, zajmującą obecnie 3. miejsce (premiowane walką w barażach o awans do I ligi) i szczecińskim Świtem, plasującym się na 6. pozycji (która także zapewnia baraże o awans na ekstraklasowe zaplecze).

PZPN zaplanował 20. kolejkę na połowę lutego, co można nazwać dosadnie idiotyzmem, a większość spotkań się nie odbyła z uwagi na zimową aurę. Wiadomo było, z uwagi na stan boiska, że w lutym do meczu w Poznaniu nie dojdzie, ale Świtowi kazano jechać w długą podróż, narażając klub na koszty i stratę czasu...

Można jeszcze zrozumieć (choć z trudem, bo można by znaleźć lepsze dla piłkarzy i kibiców rozwiązania, jak choćby przykładowo gra w środku tygodnia z meczami piątek-sobota-niedziela oraz wtorek-środa-czwartek), że ekstraklasa gra w środku zimy z uwagi na tegoroczne mistrzostwa świata, ale dlaczego narażać na anginy i zapalenia płuc II-ligowców? Zwróćmy jeszcze uwagę, że wcale nie jest pewne, czy Polacy pojadą na MŚ, bo muszą jeszcze w barażach pokonać Albanię, a jeśli ją przejdą, to czekał nas będzie dodatkowo wyjazdowy pojedynek z triumfatorem pary: Ukraina - Szwecja. Jeśli Biało-Czerwonym uda się wywalczyć przepustki do Ameryki, to zapytajmy jeszcze, ilu będziemy mieć reprezentantów grających w kraju? Możemy zaryzykować twierdzenie, że ekstraklasa będzie reprezentowana, ale szczątkowo, natomiast z II ligi selekcjoner Jan Urban naszym zdaniem nie powoła nikogo. W czyim interesie układano więc II-ligowy terminarz?

Świt rozpoczął wiosnę od domowej porażki 2:3 po bardzo dobrym meczu z liderującą Unią Skierniewice, a później czekał szczecińską drużynę serial trzech wyjazdów, rozpoczęty zwycięstwem z byłym ekstraklasowiczem GKS-em Jastrzębie, po czym przyszła porażka z Sokołem w Kleczewie, a dziś delegacyjna seria kończy się bojem na szczycie tabeli z byłym dwukrotnym mistrzem Polski i 5-krotnym wicemistrzem ekstraklasy! ©℗ (mij)

