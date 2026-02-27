Piłka nożna. W sobotę szczecińska inauguracja Świtu

Krzysztof Ropski fetuje kolejnego gola. Fot. Świt

W sobotę o godz. 11.15 na stadionie przy ul. Stołczyńskiej na Skolwinie II-ligowi piłkarze szczecińskiego Świtu zagrają po raz pierwszy w tym roku w meczu o stawkę, podejmując lidera tabeli Unię Skierniewice, z którą w rundzie jesiennej wygrali na wyjeździe 2:1.

Podopieczni trenera Tomasza Kafarskiego mieli zainaugurować wiosnę przed tygodniem wyjazdowym meczem z wiceliderującą Wartą w Poznaniu, ale z powodu zimowych deszczów spotkanie zostało odwołane. Miejmy nadzieję, że zarządzający obiektem MOSRiR, dobrze przygotuje boisko na Skolwinie i tym razem dojdzie do zawodów.

Przypomnijmy, że Świt zajmuje obecnie 5. miejsce, premiowane walką w barażach o awans do I ligi, a zimą szczeciński zespół wzmocnił się, wypożyczając dwóch ekstraklasowych zawodników: bramkarza Marcela Mendesa-Dudzińskiego z Legii Warszawa i mogącego grać w pomocy lub na obronie Jakuba Zawadzkiego z Pogoni Szczecin. ©℗ (mij)

