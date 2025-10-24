Piłka nożna. W sobotę portowcy podejmują Cracovię

Po remisie z Lechem w Poznaniu ekstraklasowi piłkarze szczecińskiej Pogoni sobotę o godz. 17.30 zmierzą się na Twardowskiego z Cracovią, a mecz ten ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla szalikowców, a przypomnijmy, że ostatnio granatowo-bordowi fani zaprzyjaźnili się z drugim krakowskim klubem - aktualnie I-ligową Wisłą.
W poniedziałek nasi piłkarze przechodzili regenerację po niedzielnym boju z Kolejorzem oraz odbyli lekki trening piłkarski, zaś wtorek mieli wolny, by w środę intensywnie ćwiczyć na siłowni oraz z piłką. Po jednym, już tylko piłkarskim treningu, duński trener Thomas Thomasberg zaordynował na czwartek i piątek.
W zespole pasów od dłuższego czasu kontuzjowany jest Kamil Glik i ten doświadczony obrońca z pewnością nie wystąpi na Twardowskiego. Wśród podopiecznych trenera Luki Elsnera nie ma piłkarzy, którzy musieliby pauzować z powodu kartek. Nikt z portowców nie został napomniany kartką w ostatnim meczu z Lechem, więc pauz kartkowych również nie ma w szczecińskiej drużynie. W Poznaniu z powodu kłopotów zdrowotnych nie wystąpili Danijel Loncar oraz Adrian Przyborek, więc ich gra w sobotę stoi pod znakiem zapytania. Sam Greenwood w poznańskich zawodach doznał urazu nosa, a Kamil Grosicki miał pewne problemy z lewą nogą, ale jest szansa, że obaj wystąpią przeciwko krakowianom.
W sobotę Pogoń po raz 49. w historii zagra o ligowe punkty z Cracovią, a bilans potyczek jest dla granatowo-bordowych korzystny, bo odnieśli 21 zwycięstw, 11 razy zremisowali i ponieśli 16 porażek, co dało korzystną różnicę bramek: 78-69. W Pucharze Polski sobotni rywale jeszcze ani razu na siebie nie trafili. Ostatni ligowy mecz z Cracovią odbył się 14 marca tego roku i portowcy wygrali na Twardowskiego aż 5:2. Na stadionie im. Floriana Krygiera w ligowych starciach z pasami jesteśmy niepokonani od marca 2018 roku, a w kolejnych siedmiu ligowych potyczkach przy Twardowskiego zanotowaliśmy z ekipą z Krakowa 5 zwycięstw i 2 remisy, więc dobrze byłoby kontynuować tę passę. W ostatnich 12 ligowych spotkaniach z Cracovią szczecinianie strzelali co najmniej jednego gola i jest to najdłuższa taka seria w historii pojedynków tych drużyn. Niestety, w poprzednich 8 meczach o punkty, traciliśmy z krakowianami co najmniej bramkę. W ostatnich pięciu pojedynkach nie było remisów... (mij)
W 13. kolejce grają
PIĄTEK
Termalica - Zagłębie 18.00
Motor - Widzew 20.30
SOBOTA
Arka - Piast 14.45
POGOŃ - Cracovia 17.30
GKS Katowice - Korona 20.15
NIEDZIELA
Raków - Lechia 14.45
Górnik - Jagiellonia 17.30
Legia - Lech 20.15
PONIEDZIAŁEK
Radomiak - Wisła 19.00
Tabela po 12 kolejkach
1. Jagiellonia Białystok 24 23-13 7 3 1
2. Górnik Zabrze 23 19-10 7 2 3
3. Cracovia Kraków 21 20-12 6 3 2
4. Wisła Płock 21 15-8 6 3 2
5. Korona Kielce 19 16-11 5 4 3
6. Lech Poznań 19 20-18 5 4 2
7. Widzew Łódź 16 20-17 5 1 6
8. Zagłębie Lubin 16 24-17 4 4 3
9. Legia Warszawa 15 14-12 4 3 4
10. Radomiak Radom 15 22-22 4 3 5
11. POGOŃ Szczecin 14 18-22 4 2 6
12. Raków Częstochowa 14 12-15 4 2 5
13. Arka Gdynia 12 7-19 3 3 6
14. GKS Katowice 11 16-24 3 2 7
15. Motor Lublin 11 13-21 2 5 4
16. Lechia Gdańsk 10 21-27 4 3 5
17. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 9 16-24 2 3 7
18. Piast Gliwice 7 9-13 1 4 5
Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe