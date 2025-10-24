Piłka nożna. W sobotę portowcy podejmują Cracovię

W marcu portowcy górowali nad rywalami... Fot. Pogoń Szczecin SA/Wiola UFLAND

Po remisie z Lechem w Poznaniu ekstraklasowi piłkarze szczecińskiej Pogoni sobotę o godz. 17.30 zmierzą się na Twardowskiego z Cracovią, a mecz ten ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla szalikowców, a przypomnijmy, że ostatnio granatowo-bordowi fani zaprzyjaźnili się z drugim krakowskim klubem - aktualnie I-ligową Wisłą.

REKLAMA

W poniedziałek nasi piłkarze przechodzili regenerację po niedzielnym boju z Kolejorzem oraz odbyli lekki trening piłkarski, zaś wtorek mieli wolny, by w środę intensywnie ćwiczyć na siłowni oraz z piłką. Po jednym, już tylko piłkarskim treningu, duński trener Thomas Thomasberg zaordynował na czwartek i piątek.

W zespole pasów od dłuższego czasu kontuzjowany jest Kamil Glik i ten doświadczony obrońca z pewnością nie wystąpi na Twardowskiego. Wśród podopiecznych trenera Luki Elsnera nie ma piłkarzy, którzy musieliby pauzować z powodu kartek. Nikt z portowców nie został napomniany kartką w ostatnim meczu z Lechem, więc pauz kartkowych również nie ma w szczecińskiej drużynie. W Poznaniu z powodu kłopotów zdrowotnych nie wystąpili Danijel Loncar oraz Adrian Przyborek, więc ich gra w sobotę stoi pod znakiem zapytania. Sam Greenwood w poznańskich zawodach doznał urazu nosa, a Kamil Grosicki miał pewne problemy z lewą nogą, ale jest szansa, że obaj wystąpią przeciwko krakowianom.

W sobotę Pogoń po raz 49. w historii zagra o ligowe punkty z Cracovią, a bilans potyczek jest dla granatowo-bordowych korzystny, bo odnieśli 21 zwycięstw, 11 razy zremisowali i ponieśli 16 porażek, co dało korzystną różnicę bramek: 78-69. W Pucharze Polski sobotni rywale jeszcze ani razu na siebie nie trafili. Ostatni ligowy mecz z Cracovią odbył się 14 marca tego roku i portowcy wygrali na Twardowskiego aż 5:2. Na stadionie im. Floriana Krygiera w ligowych starciach z pasami jesteśmy niepokonani od marca 2018 roku, a w kolejnych siedmiu ligowych potyczkach przy Twardowskiego zanotowaliśmy z ekipą z Krakowa 5 zwycięstw i 2 remisy, więc dobrze byłoby kontynuować tę passę. W ostatnich 12 ligowych spotkaniach z Cracovią szczecinianie strzelali co najmniej jednego gola i jest to najdłuższa taka seria w historii pojedynków tych drużyn. Niestety, w poprzednich 8 meczach o punkty, traciliśmy z krakowianami co najmniej bramkę. W ostatnich pięciu pojedynkach nie było remisów... (mij)

W 13. kolejce grają

PIĄTEK

Termalica - Zagłębie 18.00

Motor - Widzew 20.30

SOBOTA

Arka - Piast 14.45

POGOŃ - Cracovia 17.30

GKS Katowice - Korona 20.15

NIEDZIELA

Raków - Lechia 14.45

Górnik - Jagiellonia 17.30

Legia - Lech 20.15

PONIEDZIAŁEK

Radomiak - Wisła 19.00

Tabela po 12 kolejkach

1. Jagiellonia Białystok 24 23-13 7 3 1

2. Górnik Zabrze 23 19-10 7 2 3

3. Cracovia Kraków 21 20-12 6 3 2

4. Wisła Płock 21 15-8 6 3 2

5. Korona Kielce 19 16-11 5 4 3

6. Lech Poznań 19 20-18 5 4 2

7. Widzew Łódź 16 20-17 5 1 6

8. Zagłębie Lubin 16 24-17 4 4 3

9. Legia Warszawa 15 14-12 4 3 4

10. Radomiak Radom 15 22-22 4 3 5

11. POGOŃ Szczecin 14 18-22 4 2 6

12. Raków Częstochowa 14 12-15 4 2 5

13. Arka Gdynia 12 7-19 3 3 6

14. GKS Katowice 11 16-24 3 2 7

15. Motor Lublin 11 13-21 2 5 4

16. Lechia Gdańsk 10 21-27 4 3 5

17. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 9 16-24 2 3 7

18. Piast Gliwice 7 9-13 1 4 5

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

REKLAMA