Piłka nożna. W Pucharze Polski awans Pogoni, Świt gra we wtorek, Flota w środę

Świt niedawno grał na Stołczyńskiej z GKS-em Jastrzębie i w walce o II-ligowe punkty wygrał 3:1. Fot. Świt

W I rundzie piłkarskiego Pucharu Polski ekstraklasowa Pogoń Szczecin wylosowała spadkowicza z I ligi Kotwicę Kołobrzeg, a ponieważ klub prezesa Adama Dzika jest w fazie likwidacji, portowcy odnieśli zwycięstwo walkowerem 3:0 i już awansowali do 1/16 finału.

We wtorek o godz. 15 na stadionie w Parku Miejskim w Legnicy odbędzie się mecz I rundy PP, w którym III-ligowe rezerwy I-ligowej Miedzi podejmą II-ligowy Świt Szczecin, a nasz zespół wyjeżdża na Dolny Śląsk w dniu zawodów we wtorkowe przedpołudnie.

Zespół ze Skolwina w lidze spisuje się ostatnio kiepsko i po trzech porażkach z rzędu, spadł na 13. miejsce, zagrożone grą w barażach o utrzymanie się na drugim froncie. Podopieczni trenera Tomasza Kafarskiego zdobyli do tej pory 11 punktów (3 wygrane, 2 remisy i 4 przegrane). W pucharowych bojach obecnej edycji Świt ma już przetarcie, bo w rundzie wstępnej wyeliminował na swoim boisku po wygranych 6:5 rzutach karnych II-ligowe rezerwy I-ligowego ŁKS-u Łódź (w regulaminowym czasie był remis 1:1, bo w końcówce wyrównał Szymon Kapelusz, a w dogrywce nie padła żadna bramka). Miedź II zamyka obecnie III-ligową tabelę Grupy 3, mając na koncie zaledwie 4 punkty, a u siebie wywalczyła tylko jedno oczko, ponosząc trzy porażki.

W środę o godz. 16.30 na stadionie przy ul. Matejki w Świnoujściu, w I rundzie PP, III-ligowa Flota zmierzy się z II-ligowym GKS-em Jastrzębie. W lidze zespół z wyspy Uznam zajmuje obecnie wysokie III miejsce (Flota wygrała ostatnio na wyjeździe w Nowych Skalmierzycach z tamtejszą Pogonię 2:0 po golach w drugiej połowie Dominika Chromińskiego i Huberta Turskiego), a ekipa z Górnego Śląska jest czerwoną latarnią tabeli i nie odniosła w tym sezonie ani jednego zwycięstwa.

©℗

(mij)