Piłka nożna. W Policach półfinał PP ZZPN

Dziś o godz. 18 w Policach na stadionie przy ul. Siedleckiej odbędzie się drugi półfinał piłkarskiego Toyota Kozłowski Pucharu Polski ZZPN, w którym miejscowy IV-ligowy Chemik podejmie występującą w III lidze KGS Polski Cukier Kluczevię Stargard.

Finalistą jest już Wybrzeże Rewalskie Rewal, które przed tygodniem w pojedynku III-ligowców pokonało Pogoń II Szczecin 3:1 po bramkach: Szymona Kurczaka, Manuela Ponce Garcii oraz Oliwera Smuniewskiego (honorowe trafienie dla Portowców zaliczył Natahn Ława).

Finał planowany jest na 10 czerwca i jeśli finalistą będą Chemicy, mecz odbędzie się w Policach, a jeśli w środę wygra Kluczevia, na finał pojedzie do Niechorza. ©℗ (mij)





