Piłka nożna. W piątek portowcy rozpoczynają przygotowania

Praktycznie natychmiast po ostatnim ubiegłorocznym meczu, zremisowanym na Twardowskiego z Wartą Poznań 1:1, piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin rozpoczęli krótkie, bo zaledwie 19-dniowe, ale zasłużone urlopy, a przygotowania do tegorocznych rozgrywek, rozpoczną już w piątek.

Przez kilka pierwszych dni przygotowań, zespół będzie trenował na własnych obiektach, głównie w nowym Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży na Twardowskiego. W tym czasie odbywać się będą również wszelkie niezbędne badania, testy i pomiary.

W czwartek 13 stycznia drużyna wyleci na zimowe zgrupowanie do Turcji, a jej bazą będzie ten sam ośrodek, co trzy i dwa lata temu, czyli Gloria Sports Arena w Belek. W trakcie obozu podopieczni trenera Kosty Runjaića mają w planach trzy spotkania kontrolne, a planowane terminy sparingów w Turcji to 17, 19, 22 stycznia. Po powrocie do Szczecina planowane jest rozegranie jeszcze jednego meczu kontrolnego.

Od 24 stycznia do 4 lutego portowcy ponownie korzystać będą z obiektów przy ul. Twardowskiego. Okres przygotowawczy potrwa 29 dni. Pierwszy pojedynek o ligowe punkty Pogoń rozegra w sobotę 5 lutego o godz. 17.30 na boisku rywala z Piastem Gliwice. (mij)