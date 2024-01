Piłka nożna. W piątek pierwszy sparing Pogoni

Tak wyglądają treningi w Belek. Fot. Pogoń Szczecin SA

Przebywający na zgrupowaniu w tureckim Belek piłkarze Pogoni Szczecin, zajmującej po 19 kolejkach VI miejsce w PKO BP Ekstraklasie, rozegrają w piątek (19 stycznia) pierwszy z trzech zaplanowanych podczas obozu pojedynków kontrolnych, a na inaugurację będzie to... dwumecz.

Pierwszym rywalem będzie zespół lidera węgierskiej ekstraklasy FC Paksi, a sparing będzie rozegrany w formie dwóch pojedynków, 2 x 35 minut każdy. Pierwszy mecz testowy odbędzie się o godz. 9.30, a drugi o godz. 13 (czasu polskiego). Transmisja video na kanale YouTube Pogoni zostanie przeprowadzona przynajmniej z pierwszego z meczów. Kolejne sparingi odbędą się wkrótce. Już 22 stycznia portowcy zmierzą się ze słoweńskim NK Celje, a 25 stycznia zagrają z austriackim Sturmem Graz.

Przed wyjazdem na obóz na problemy zdrowotne narzekali: Valentin Cojocaru, Rafał Kurzawa, Kacper Smoliński i Danijel Lončar. Urazy dwóch pierwszych na szczęście okazały się niegroźne. Dwaj pozostali niestety nie bmogą w Turcji trenować razem z drużyną.

- Kacper Smoliński i Danijel Lončar niestety będą potrzebowali więcej czasu by dojść do zdrowia i prawdopodobnie nie będą w stanie dołączyć do nas podczas zgrupowania... - powiedział trener Jens Gustafsson.

Od lat piłkarze Pogoni zimą przygotowują się do drugiej części sezonu w tureckim Belek, a tym razem miejscem stacjonowania naszej drużyny jest luksusowy hotel Bellis Deluxe. Zespół ma tam do dyspozycji wszystko, czego potrzeba, aby w komfortowych warunkach zbudować jak najwyższą formę, a pewne zastrzeżenia można było mieć jedynie do pogody na początku pobytu, ale aura jest już nieco przychylniejsza.

(mij)